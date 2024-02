"KAKO TE NIJE SRAMOTA DA MI POMINJEŠ MAJKU, MONSTRUME!" Uroš Stanić i Ša u žestokom obračunu, reper izgovorio salvu UVREDA

Nenad Aleksić Ša i Uroš Stanić poslednjih nekoliko dana ulaze u žestoke sukobe, a reper mu je sada uputio salvu uvreda, pa pomenuo i njegovu majku.

Sve je počelo nakon što je Uroš, tokom šetnje po dvorištu, prišao Nenadu koji je sedeo sa Urošem Rajačićem, a reper je odmah krenuo sa vređanjem:

- Ajde beži retarde od nas - vikao je Ša.

- Naravno da ću bežati od vas, ja sam šokiran kakav si ti monstrum - odgovorio je Stanić.

- Ti si najveća sramota - rekao je Rajačić Urošu.

- Ti si najveći bolesnik, idi da te ka**ju, mrš pederu. To si na tvoju mamu povukao, da srčeš sp***u - nastavio je Aleksić sa vređanjem.

- Kako te nije sramota da spominješ moju majku? - uptao je Stanić.

- On je psihički nestabilna osoba, sam je pričao da je pio lekove za psihu - govorio je Ša

- Koja si ti ljiga, monstrume, da mi govoriš za mamu da se j***, monstrume - odgovorio je Uroš.

Podsetimo, nedavno se oglasila i majka Uroša Stanića, te otkrila sve o njegovom odnosu sa ocem:

- Njegov otac je želeo da bude kao sva ostala deca, da priča o fudbalu, a ne one gluposti koje je on pravio. Naravno da ga kao otac voli, žrtvovao se za Uroša, ali on to nije znao da ceni. Nije da nije imao ljubav. Ja sam njemu svu ljubav davala. Moj sin ima srčani problem, išli smo na sve preglede, bio je mažen, ali je od jedanaeste godine promenio svoje ponašanje. Svaki roditelj želi dobro svom detetu. Njegov otac je protiv njegovih životnih stavova. Uroš je dete koje plane, ali i njegov otac ume. Znali su da se posvađaju, bilo je tu svega. Hiljadu puta je on oca izazivao. Obojica imaju kratak fitilj. Svet je surov, otac mu se borio, radio je, kuću je završio. Uroš ima stan u Beogradu, ja želim da popričam sa njim i da vidim šta on želi u životu. Ljudi su surovi, mi smo se držali po strani, a ja sam kao majka uz pomoć prijateljice odlučila da pošaljem Urošu poklone za praznike, kako bi video da nije sam - rekla je Tatjana, Uroševa majka.