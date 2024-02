PRVO OGLAŠAVANJE MAJKE UROŠA STANIĆA! Otkrila da li je trpeo torturu od oca: Bilo je tu svega...

Od samog početka Elite, Uroš Stanić svojim stavovim, pojavom i karakternim odlikama intrikira javnost. Međutim, ono što na mnoge ostavilo najveći utisak je njegova ispovest o odnosu sa ocem, kao i tvrdnja da od njega nikada nije dobio količinu ljubavi, koja se očekuje.

Tim povodom se sada oglasila njegova majkom Tatjanom, kako bi nakon višemesećnog nagađanja o stanju unutar porodice Stanić stala na put i otkrila pravu istinu.

foto: Printscreen

Njegova majka Tatjana je otkrila je kakvav odnos zapravo njen sin ima sa svojim ocem.

- Njegov otac je želeo da bude kao sva ostala deca, da priča o fudbalu, a ne one gluposti koje je on pravio. Naravno da ga kao otac voli, žrtvovao se za Uroša, ali on to nije znao da ceni. Nije da nije imao ljubav. Ja sam njemu svu ljubav davala. Moj sin ima srčani problem, išli smo na sve preglede, bio je mažen, ali je od jedanaeste godine promenio svoje ponašanje. Svaki roditelj želi dobro svom detetu. Negov otac je protiv njegovih životnih stavova, Uroš je dete koje plane, ali i njegov otac. Umeli su da se posvađaju, bilo je tu svega. Hiljadu puta je on oca izazivao. Obojica imaju kratak fitilj. Svet je surov, otac mu se borio, radio je, kuću je završio. Uroš ima stan u Beogradu, ja želim da popričam sa njim i da vidim šta on želi u životu. Ljudi su surovi, mi smo se držali po strani, a ja sam kao majka uz pomoć prijateljice odlučila da pošaljem Urošu poklone za praznike, kako bi video da on nije sam - istakla je Uroševa majka.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Stanić je u jednom trenutku Marku Janjuševiću Janjušu priznao da u njemu vidi oca, te je kroz suze umeo da kaže kako ceni to što neko brine za njega i trudi, što je mnoge navelo da pomisle da mu je te ljubavi u detinjstvu manjkalo.

Kurir.rs/Pink/K.M.

Bonus video:

01:56 JK SE PRISETILA KADA SE PRVI PUT NAPILA: Videla sam da Marina Tucaković ima votku, pa sam sipala! Posle pet minuta joj POZLILO!