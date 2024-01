"UPROPASTILA SI MI MOZAK, NE MOGU DA IZDRŽIM" Ša podivljao i besneo na Mionu: Iživljavaš se na meni! (VIDEO)

Nakon žurke u Beloj kući došlo je do raznih razmirica i sukoba, a jedan od najproblematičnijih bio je između Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović.

foto: Printscreen

Iako se činilo da su uplovili u mirnu luku, reper je izgubio kompas i besneo na svoju devojku u još jednoj ljubomornoj sceni dok je ona odbijala svaki vid komunikacije.

- Miona nemoj me dr**ti, lepo ti kažem. Zašto me teraš da napravim neki haos?! Okreni se čoveče, nemoj me dr**ti, pričaj sa mnom. Ako ti kažem da si mi izludela mozak, upropastila si mi mozak. Je l' ti shvataš šta si mi uradila?! Budi normalna ako si sa mnom, ako ti kažem da ne mogu da izdržim, nemoj mi je**ti mozak...Ja ne znam više šta da radim, šta sa tobom da radim više je**te - pričao je Ša dok ga je Miona sve vreme gledala.

foto: Printscreen

- Miona molim te odgovori mi kada te pitam, nemoj me je**ti. Šta hoćeš više od mene. Nemam snage da izdržim da se probudim i da me je**š. Šta ja da radim još da tebi bude bolje - ponavljao je Ša.

- Ne viči. Šta te dr**m, pričaš već 45 minuta. Ja nisam normalna?! - rekla je Miona.

- Ne, dr**š me, iživljavaš se nada mnom. Nijedna normalna osoba ne bi izdržala ovaj teror mozga ovoliko - rekao je reper.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)