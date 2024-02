REPEROV OTAC URNISAO MIONU I ŠA! Nakon svih skandala nije više hteo da ćuti: Ljubomora je nešto što čovek nosi u sebi...

Odnos Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović ne prestaje da intrigira javnost, a iako je reperovo ponašanje svima zabrinjavajuće, njegov otac Zoran ga odobrava.

Naime, Zoran Aleksić oglasio se nakon reperovih brojnih svađa sa devojkom, te istakao da smatra da sve ide normalnim putem.

foto: Printscreen/Magazin In

- Mislim da je Ša super, polako ide ka tome da bude onaj stari Nenad koji je u spoljnom svetu. U odnosu sa drugarima on je korektan, sa svima je okej, nikoga ne dira prvi, ali kada ga neko dira zna da odgovori - rekao je Zoran, te otkrio šta misli o reperovom odnosu sa Mionom Jovanović:

- Te njihove prepirke su mi simpatične! Nema fizičkih nasrtaja koji su realni, kao što ljudi funkcionišu napolju, tako i oni funkcionišu unutra, sve manje i manje imaju svađice, sve su to bockanja između njih, mislim da su lep par i da lepo funkcionišu. Ljubomora je nešto što čovek nosi u sebi, on je takav, posesivan do daske, daje se u tim vezama 100 posto i možda očekuje da mu tako neko vrati. Miona je malo rezervisanija, ali ja vidim da se menja, uhvati ga za ruku, maze se i pričaju. Na kraju krajeva, svaka veza koja krene u negativnom smeru se na kraju smiri. Možda je malo hladnija, ali vidim da se privikavaju jedno na drugo i trude se da im reakcije nisu ishitrene. Miona ima svoje mane, ima i moj sin, tako da tek treba da rade na tome da sve isprave i nastave dalje kako treba - zaključio je Aleksić.

foto: Printscreen

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

07:00 20240209-STARS-EP241