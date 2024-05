UPALJEN METEO ALARM, NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! Danas nam stižu obilni pljuskovi s grmljavinom, a ovi delovi Srbije su na udaru

U Srbiji će danas biti svežije i mestimično kišovito vreme, a Republički hidrometeorološki zavod objavio je rano jutros najnovije upozorenje na obilne pljuskove.

- Na području centralne i južne Srbije danas se očekuju lokalno obilni plјuskovi sa grmlјavinom uz količinu padavina od 20 do 40 mm, a ponegde i više - navodi se u upozorenju.

foto: RHMZ Printscreen

U toku jutra se kiša, kao lokalna pojava, očekuje na području zapadne, južne i jugoistočne Srbije, najavio je RHMZ.

Meteo alarm je upaljen na teritoriji skoro cele Srbije, osim na prostoru Bačke.

Na severu Vojvodine biće promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, a na istoku Srbije povremeno jak istočni. Jutarnja temperatura biće od 11 do 15, a najviša od 17 na jugu do 22 stepena na severu Vojvodine.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura biće oko 13, a najviša oko 20 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Tokom 09. maja na gornjem toku Južne Morave, Veternici, Jablanici, Pustoj, Nišavi i na gornjem toku Belog Timoka sa pritokama vodostaji će biti u umerenom porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na manjim bujičnim vodotocima ovih slivova očekuju se lokalna izlivanja.

Biometeorološka prognoza Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolјa, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Petak

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Lokalni pljuskovi s grmljavinom, kao ređa pojava, očekuju se zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, istočni i jugoistočni, dok će na jugozapadu i jugu Srbije duvati severoistočni vetar. Najniža temperatura od 9 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 23 stepena.

Subota

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša od 20 do 24 stepena.

Nedelja

Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.