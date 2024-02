"MLAĐE DEVOJKE I STARIJI MOMCI MORAJU DA SE USKLADE!" Ša se ovako pravda zbog veze sa 23 godine mlađom Mionom: Imam jaku genetiku!

Nenad Aleksić Ša, reper, u rijalitiju "Elita" dotakao se svoje veze sa dve decenije mlađom Mionom Jovanović.

- Lepo mi je, super mi je. Ja imam 43 godine, izgledam mnogo mlađe i ponašam se mnogo mlađe, imam jaku krv i jaku genetiku - kazao je Ša prvo.

foto: printscreen Pink

- Uz mene ide Miona i ja uz nju, nas dvoje smo pravi izbor - dodao je on tokom razgovora za crnim stolom u rijalitiju.

- Stoji to da mlađe devojke i stariji momci moraju da se usklade... - objasnio je on potom.

foto: Printscreen

Miona Jovanović je, inače, sinoć Nenadu napravila ljubomornu scenu i tom prilikom su se žestoko posvađali.

foto: Printscreen

- J**o me pas jer sam dobar koliko sam dobar. Neću da me neko j**e u glavu. Ne mogu više da izdržim. Normalan sam danima. Ne može ona da se popravi. J**e me kako stigne. Ja gledao nekog? Ajde bre više. Šta je ovo? Zašto me ne pusti da budem normalan? Zašto me samo ne pusti da budem okej? U šoku sam - rekao je Ša.

- Ne mogu da ovo da tolerišem. Milan se našalio i rekao da sam merkao pevačicu, Miona je to ozbiljno shvatila i naljutila se na mene - kazao je Ša.

