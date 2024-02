"TI NISI ČOVEK ZA BRAK" Miona udarila na Ša, reper doživeo pomračenje i ZAPRETIO

Odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša obeležen je brojnim turbulencijama, a pevačica je danas u niz istih dodala još jednu.

foto: Printscreen Pink

Naime, Miona je u razgovoru sa svojim dečkom izjavila kako ga ne doživljava kao čoveka koji je stvoren za brak što je njega potpuno razbesnelo.

- Nenade, ti moraš da budeš iskren. Vidim sad neke stvari i to moram da ti kažem. Ti nisi čovek za brak, ali to ne znači da si loša osoba. Ti si meni kao neki dečko koji samo traži šeme i nikad ništa ozbiljno - pričala je Miona zbog čega se Ša uvredio.

foto: Printscreen

Pokušao je da ostane pribran tvrdeći da je siguran kako Jovanovićeva ima za cilj samo da ga isprovocira.

Ipak, nije ostao istrajan u svojoj nameri, te je na kraju zapretio pevačici da će njihova komunukacija prestati na neko vreme.

- Ti ćeš meni da pričaš to? Jel ja delujem nezrelo? To namerno sad radiš samo da me iznerviraš. Pa nisam ja od juče. Ti pričaš neke stvari u odnosu na to što sam ranije skembao brak! Dobro, samo da znaš da nećemo pričati neko vreme - odbrusio je reper.

foto: Printscreen

Nakon rasprave Ša je besno izleteo u dvorište, te zapalio cigaretu kako bi se smirio.

Podsetimo, pre rasprave sa Mionom, Ša se posvađao i sa Jovanom Cvijanović koju je isprozivao pred svima.

- Jovana, ti ne treba da se javljaš i da ovde komentarišeš bilo čiji odnos! Ti si pokazala pred milionima gledalaca da si devojka koja može da legne u krevet sa bilo kojim muškarcem. To dovoljno govori o tebi i ne bih ništa dalje pričao na tu temu.

Posle ovih reči, Cvijanovićka više nije ulazila u raspravu sa Nenadom. Razlog što je Ša ovo rekao Jovani jeste taj što je nedavno sa Urošem Rajačićem ugovarala da imaju intimni odnos, iako nisu previše bliski.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC