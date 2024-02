"ZALEDI MU SE POGLED, NE VIDI TE, A ONDA BI TI OČI IZVADIO!" Bivši političar obrusio na repera: ŠA JE ZA DOKTORA, NIJE MU DOBRO

Nenada Aleksića Ša svaki dan prate skandali u Eliti. Ne prestaje da zaprepašćuje javnost zbog svojih nervnih slomova i nekontrolisane ljubomore, koje svakog dana priređuje svojoj devojci Mioni Jovanović.

Bivši političar i rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj gostovao je kod voditelja Ivana Gajića gde se dotakao repera.

- Kada si unutra gledaš drugačijim očima. Ša ima ledeni pogled, izgubio se u vremenu i prostoru i kada izađe mislim da mora da poseti doktora. Ne šalim se. Mora da ga poseti, malo da razgovara i da dođe sebi. On je meni simpatičan da ga gledam, smejem se. Žao mi je malo, ali nemam ja koga da žalim. To što on radi je smešno, ali to njemu nije ni malo. Vidi se da je čoveku loše. Sada kada bi ušao neko i malo stao sa Mionom, mislim da bi mu oči izvadio. U jednom trenutku mu se oči ukrupne, zaledi mu se pogled i kao da te ne vidi. Takav je Terzić isto - rekao je Požgaj.

