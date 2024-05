POSLEDNJE TITOVE REČI IZAZVALE SU MUK: O njegovom ŽIVOTU se polemisalo, a misterija njegove SMRTI bila je STROGO POVERLJIVA TAJNA

Priča o Josipu Brozu Titu i dalje veoma intrigira javnost. Prilično misteriozan je poslednji deo njegovog života. Postoje određena svedočenja o tome šta je Tito poslednje rekao, uz detalje njegovih zdravstvenih problema.

Nepoznat datum rođenja

Josip Broz Tito rodio se u zagorskom selu Kumrovec u blizini Zagreba, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji, kao sedmo od 15 dece u porodici Franje Broza i Marije, čije je devojačko prezime glasilo Javoršek. Postoje polemike oko datuma njegovog rođenja - dok je u zvaničnoj biografiji i na venčanom listu s Jovankom Broz, s kojom je bio u braku od 1952. godine do smrti, navedeno da se Tito rodio 25. maja, pojedini izvori navode da je tačan datum 7. maj odnosno 8. ili 12. maj.

Ipak, i danas se za 25. maj govori kao o danu kada se rodio. Josip Broz Tito bio je predsednik SFRJ od 14. januara 1953. pa do 4. maja 1980. godine, to jest sve do njegove smrti. Njegov lični lekar, Milomir Stanković, koji je bio uz njega dok se Tito lečio u bolnici u Ljubljani, ispričao je niz detalja o njegovim poslednjim danima života.

Lečen u tajnosti

"Sve oko njegovog lečenja čuvalo se u tajnosti. Kada me je supruga posetila na Brdu kod Kranja, nisam smeo da joj kažem da će Titu sutra biti amputirana noga. Nikad se nije znalo ko vas sluša", rekao je.

Prema rečima ovog lekara, radilo se o okluzivnoj angiopatiji, što je značilo da bio zapušen krvni sud na butnoj arteriji, ključan za cirkulaciju u nozi. Doktor Stanković govorio je Titu da je neophodno da ga pregleda konzilijum lekara, što je Broz odbijao uz reči da će sve proći.

Uz pomoć maršalovog ađutanta, na kraju je uspeo da ga uveri.

"Došla su i dva vrsna stručnjaka iz inostranstva. Jedan je došao iz Amerike, doktor Majkl Debejki, dok je iz Rusije stigao doktor Marat Knjazev. Debejki je pregledao nogu i cirkulaciju, dok je Knjazev obavio celokupan pregled. Na kraju su rekli da je Tito u dobrom stanju, ali da je noga ugrožena", dodao je lekar.

Doktor Debejki je predložio da, kako Tito prihvata jedino lekove kao terapiju, probaju s bajpasom koji je on ostavio našim lekarima. Ipak, naglasio je da se Brozu mora reći da je amputacija neizbežna ukoliko ta metoda ne uspe. Najveći strah Tita bio je da ostane bez noge.

"Ako moja noga ode, ja ću sam sebi presuditi", poručio je Tito, kojem je upravo taj problem trajno narušio zdravlje.

"Kada je trebalo da ode u bolnicu, mi smo mu sklonili pištolj koji je tajno čuvao u torbici. Niko nije smeo da mu kaže da noga mora da se amputira, već su produžavali terapiju unedogled, a to nije pomagalo. I tako je bilo dok se noga nije osušila, a kada se osušila, ona je otrovala organizam", ispričao je lekar.

Poslednje reči

Prema Stankovićevim rečima, Titove poslednje reči bile su: “Šta sve ovo treba da znači!?”

Da li se to odnosilo na neke odluke koje je donosio ili na lekare koji su mu obećavali da će terapija uspeti, ne znamo. Sredinom februara 1980. godine Tito već nije mogao da govori i do kraja života bio je u veštačkoj komi. Ravna linija se pojavila 4. maja u 15.05 sati.

