"HTELA SAM DA GA BIJEM!" Žena bila NA IVICI FIZIČKOG OBRAČUNA sa stranim zvaničnikom zbog njegovog predloga zakona o radu u Srbiji

Na temu prava radnika i njihovog položaja danas u emisiji 5 ni 6 na Kurir televiziji gostovali su Saša Torlaković iz sindikata građevinaca, Vesna Janjić iz sindikata pedagoga, Živorad Mrkić iz sindikata medicinskih radnika i Slobodanka Branković iz udruženja sindikata penzionera Srbije.

- Živimo u postliberalnom kapitalizmu. Kažem posliberalnom zato što se liberalni na nekin način urušio ekonomskom krizom 2008. godine. Došlo je do velikog otuđenja. Mi više nismo ni persone, nismo osobe već resursi. Mi smo troškovi proizvodnje. Hoće da nas ubede da smo apsolutno odljuđeni i da će nam vrlo brzo naći zamenu kroz veštačku inteligenciju. Uopšte pitanje je kako otpor i postoji - rekao je Mrkić i dodao:

- Sindikati su u Srbiji manje više ugašeni. Postoje male iskricie žara i otpora koje su izolovane, usamljene i pod velikim pritiskom da i one bude ugašene. Ali iz najmanje iskre može da se upali cela šuma.

Kao najveći uspeh borbe za prava radnika naveo je aktivnosti Saveza Samostalnih sindikata Srbije koji je rezultirao generalnim štrajkom protiv zakona o radu 2001. godina.

- Tad je predsednik bio pokojni kolega Smiljanić. Zajedno sa delom drugih sindikata se krenulo u aktivnost protiv Milovanovićevog zakona o radu. Prvi nacrt tog zakona je bio skandalozan. Uspeli smo putem generalnog štrajka da izdejstvujemo da se on ipak delimično promeni. A znate kada je poslednji put izbio generalni štrajk u Srbiji pre te 2001. godine? 1926. godine. Ugušen je Aleksandrovim (Kralj Aleksandar Karađorđević) bajonetima.

- Pre 24 ja sam prd 10.000 ljudi čitao prvomajski proglas. To je bila centralna manifestacija prvomajskog uranka. To je bila velika manifestacija. Tada se prvi maj slavio kao praznik rada. Nakon 5. oktobra počinje da se menja proslava 1. maja. On tada počinje da bude protest, a do tada je bio proslava. Danas ga nemamo ni u fazi protesta. Da li su verski praznici preuzeli te dana ili šta, ali ne ide se više na prvomajske uranke. Potpuno se promenio način obeležavanja prvog maja.

Janjić tvrdi da se prvi maj ne obelažava na adekvatan način zbog velikog odliva radnika iz zemlje.

- Promenilo se dosta toga. Radnici danas ne obeležavaju 1. maj, ali to je zato što nema ko da ga obeleži. U proteklih 10 godina otišlo je 413.000 mladih ljudi. Naši radnici odlaze, a stranci koji dođu oni ne znaju za prvi maj pa ih nema - rekla je Janjić i dodala:

- Što se tiče školskih ustanova, mi smo bili jako nezadovoljni svojim primanjima. Pre tri godine minimalac je bio 35.000, a naša plata je bila 25.000 dinara. Mi smo organizovali peticije širom Srbije i skupljali je godinu dana. Imali smo protest pod nazivom "Uredba nam mora biti zdrava", za šta nam je poslužio refern pesme sa kojom je Konstrakta te godine predstavljala Srbiju na Evroviziji: "Umetnica mora biti zdrava" Došli smo do rezultata koji nije potpun. Izmenjena je ta uredba da smo izašli iz statusa ispod minimalca.

Branković se osvrnula na donošenje zakona o radu 2001. godine:

- Ništa se slučajno ovde ne dešava. Kolega Mrkić je pomenuo zakon o radu 2001. godine i proteste oko tog zakona. Ja sam učestvovala u izradi tog zakona. Prvi razgovor koji smo imali odigrao se tako što su došli na razgovor predstavnici svetske vlade sa namerom da nas uvedu u posao. To se dogodilo na sledeći način:

- Ja se izvinjavam biću vrlo slikovita. Došao je neki Oven, onako sa glavom kao krastavčić. Jedno 32 godine je ima i ovako je rekao: Preambula ovog zakona će biti: primenjivaće se zakon o radu zemlje iz koje dolazi kapital. Taj trenutak - to je bilo mnogo strašno. Ja sam htela da ga bijem! Rekla sam gospodo vi ste nas bombardovali, ne možete vi tao da uđete u našu zemlju. On je ukapirao da to neće proći, a onda je došao MMF. Ono što je MMF tražio to je bila baršunasta spavaćica u odnosu na svetsku banku.

Konstatovala je da se na gubljenju solidarbnosti među radnicima radi sistematski na svetskom nivou:

- Globalno se razbija solidarnos u radništvu. Glavni problem je što vama sa strane dolazi radna snaga i dampinguje cene. A problem broj dva je što globalno radništvo više nema ni u svetu tu snagu koju je imalo ranije.

