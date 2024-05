ČLANOVI POKRETA GA NAPUŠTAJU ZBOG BRUKE S LISTOM: Umesto da ispravlja greške, Manojlović vreme troši PREPUCAVAJUĆI se sa Đilasom!

Govore mi upućeni da je Savo ispostava službe. Do danas nisam verovao u to. Ali kada vidim da laže na isti način kao Vučić i njegovi tabloidi, kada me bestidno, bez ikakvih dokaza, optuži da sam srušio njegovu listu na Vračaru i još kaže da ima informacije da će Vučić da je… https://t.co/p1OKgbyiMX