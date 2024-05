ŽESTOK RAT U REDOVIMA OPOZICIJE: Manojlović: Đilas nam oborio listu na Vračaru! Đilas: Savo je opozicioni Nestor!

Savo Manojlović, lider Pokreta "Kreni promeni" i predvodnik liste „Dr Savo Manojlović – I ja sam Vračar – Kreni-Promeni“, i Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, zaratili su na društvenoj mreži "Iks".

Ni jedan ni drugi nisu štedeli reči u nizu međusobnih optužbi.

Naime, najpre je Manojlović optužio Đilasa za to što mu nije usvojena izborna lista u beogradskoj opštini Vračar.

- Kontaktirali smo predstavnike CRTE povodom vesti da su oborili listu "Kreni - Promeni" na Vračaru. Odgovor je da se Crta ne bavi kontrolom izbornog procesa na opštinskom nivou, iako se njihov advokat nalazi na listi saradnika. Iza obaranja liste stoji Dragan Đilas - napisao je Manojlović.

Manojlović je potom naveo:

- SNS komisija će sada navodno vratiti izbornu listu Kreni - Promeni. Planiraju da nam pojedu izbornu kampanju tako što će Đilas obarati izbornu listu, a Vučić nam je vraćati. Jedini način da Aleksandar Vučić politički preživi u Beogradu jeste da se stvori smutnja i da dovoljan broj ljudi ne izađe na beogradske izbore. Povukli smo naše članove iz biračkog odbora na Vračaru. Nećemo se više baviti ovim pitanjem. Idemo u kampanju. Pozivamo da se glasa za opozicione liste na Vračaru. Na nivou Beograda - I ja sam Beograd. Idemo da pošaljemo upolitičku prošlost obojicu.

Kontaktirali smo predstavnike CRTE povodom vesti da su oborili listu Kreni - Promeni na Vračaru. Crta se ne bavi kontrolorima izbora na opštinskom nivou, iako se njihov advokat nalazi na listi saradnika. Iza obaranja liste stoji Dragan Đilas. SNS komisija će sada navodno… pic.twitter.com/cE2qodINZG — Savo Manojlovic (@SavoManojlovic) May 21, 2024

No, ni Đilas Manojloviću nije ostao dužan, te mu je brže-bolje odgovorio:

- Govore mi upućeni da je Savo ispostava službe. Do danas nisam verovao u to. Ali kada vidim da laže na isti način kao Vučić i njegovi tabloidi, kada me bestidno, bez ikakvih dokaza, optuži da sam srušio njegovu listu na Vračaru i još kaže da ima informacije da će Vučić da je vrati, onda priča dobija smisao - napisao je Đilas na društvenoj mreži "Iks".

Ne zna, dodaje, advokata Tupanjca koji se žalio sudu, te ističe da ga nikad u životu nije video.

- Ali iz medija i sa mreža znam da lista Kreni - Promeni na Vračaru ima 230 potpisa manje od zakonskog minimuma, da ima dva fantomska kandidata za odbornike koji su menjali prebivalište, kao i da doktor pravnih nauka nije ispoštovao zakonom predviđen odnos žena i muškaraca na listi. Nemam vremena da se bavim Savom. Bavim se organizovanom zločinačkom grupom koja je zarobila Srbiju i koju predvodi Aleksandar Vučić - piše, između ostalog, Đilas.

Lider SSP potom navodi da razume da je služba Manojloviću dala nalog "da ruši Đilasa, a ne Vučića" i da je celu svoju kampanju usmerio na njega.

- Ovaj opozicioni Nestor bi ipak morao da pokuša da se uozbilji, jer birači u Beogradu nisu zaslužili ovakav nivo dilentatizma koje je pokazao prijavljujući svoje liste i izjavama poput ove na koju, posle mnogih prećutanih, reagujem. U potpisu: Dragan Đilas - dežurni krivac - završio je Đilas.

Govore mi upućeni da je Savo ispostava službe. Do danas nisam verovao u to. Ali kada vidim da laže na isti način kao Vučić i njegovi tabloidi, kada me bestidno, bez ikakvih dokaza, optuži da sam srušio njegovu listu na Vračaru i još kaže da ima informacije da će Vučić da je… https://t.co/p1OKgbyiMX — Dragan Djilas (@DraganDjilas) May 21, 2024

Kurir.rs