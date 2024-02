MIONIN BIVŠI OĆE U ELITU! MMA borac prvi put javno o svemu: Da uđem na 5 dana da vidimo kako bi pričao Ša sa mnom, pobegao bi..

MMA borac Stanislav Krofak pristao je da se oglasi za medije, te je progovorio o svemu što se vezuje za njegovo ime od kad je njegova bivša devojka Miona Jovanović ušla u rijaliti "Elita".

- Nisam hteo da pričam javno nakon svih priča, ali sam odlučio sad da kažem sve. Svi mi pišu da uđem u rijaliti! - rekao je on na početku razgovora.

foto: Printscreen

- Ona je, znate, pevačica, ja imam svoj biznis, imam svoj sport. Htela je samo da peva. Došla je bila iz drugog grada, druge države kod mene, nema prijatelje, shvatio sam da će to teško da funkcioniše. Teško sklapa prijateljstva, jasno mi je bilo sve... Dobila je poziv za rijaliti, vidim da razmišlja o tome... Rekli smo da vidimo kako će se snaći tamo, biće joj dobro za karijeru. Dovezao sam je bio u karantin, podržao sam je bio. Ne mogu reći da nisam očekivao da će se desiti ovako nešto, sa njom i Ša... Samo me zovu da dam intervju! Stalno priča čovek o meni, kaže da sam starletan... (smeh) Za mene je to sa njom kraj, nema šta da pričamo o pomirenju - rekao je Stanislav Krofak.

foto: Printscreen

- Da uđem na pet dana tamo da vidimo kako bi pričao Ša sa mnom! Za tri dana bi pobegao! Nikad ne bih ušao za džabe u rijaliti, ne znam, videćemo... Njoj bi sigurno bio šok da me vidi! - zaključio je on.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

09:55 STARS EP 253