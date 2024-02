"BOG ME JE POGLEDAO ŠTO SAM IZGUBILA BEBU SA NJIM" Vanja surovo o zakonitom suprugu: Kad imaš previše stresa...

Reper Nenad Aleksić Ša bio je u kratkom braku sa Vanjom Aleksić, koja je sad putem društvenih mreža otkrila na čemu je zahvalna Bogu.

foto: Printscreen Pink Tv

Vanja je, kako se odranije zna, izgubila bebu sa Nenadom, a sad je, u razgovoru sa Stefanom Karićem, otkrila:

- Pa, izgleda da me je Bog spasio! (smeh) To je to... Da se rodilo, naravno, živo i zdravo samo... Ali ne može, kad imaš previše stresa, ne može ništa lepo da ti bude!

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Ša je, inače, u rijalitiju "Elita" otpočeo vezu sa Mionom Jovanović, pa se nedavno dotakao više žene dok je pričao o sadašnjoj partnerki.

- Ja sam odmah Mioni rekao, misli da me Marko Đedović nagovorio da uđem u vezu sa Mionom. Mene je začudilo jer smo mi drugari od spolja i onda da on izjavi da ja i dalje volim Vanju, glupost. Ja volim Mionu. Od ulaska je prošlo 5 meseci, stvari i situacije su se promenile, moj odlazak za razvod. Nova ljubav, osoba koju volim u koju sam se zaljubio i zavoleo. Ja sam ušao razlupan, kao poremećen. Došao sam k sebi, oporavio se, doneo sam odluku koju sam doneo, niti ću je ikad promeniti, advokat ima punomoćje da reši razvod, tu osobu ne želim da vidim nikad u životu. Ne vraćam se nekome ko je jako loš. Ja sam bio frapiran da on kaže da njoj hoću da se vraćam. Šokiran sam jer smo dobri i napolju, ne znam koliko puta više da ponovim da se ne vraćam tom odnosu i da je kraj - rekao je Ša.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

07:07 STARS EP242