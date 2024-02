"SKONTALA JE ŠIFRU OD TELEFONA I VIDELA SVE!" MMA borac PRVI PUT priznao da li je VARAO Mionu, a evo kako je DRŽI U ŠACI

MMA borac Stanislav Krofak i bivši dečko Mione Jovanović, kojeg je pevačica ostavila zbog repera Nenada Aleksića Ša, progovorio je o vezi sa sadašnjom rijaliti učesnicom i izneo detalje njihovog odnosa.

- Ona je živela osam meseci kod mene. Ja uz svoj posao radim satove i automobile, možda je to mislila, nije imala ništa loše. Razmišljao sam šta je mogla da vidi i da čuje, znala je da imam firmu, videla je ljude. Rekao sam joj da se javi ljudima, jer nije htela, samo prođe, ja sam vaspitan tako da se javim - rekao je Stanislav i otkrio da li je prevario Mionu.

foto: Printscreen

- Mi smo se bili viđali, ona je rekla da je mislila da smo u vezi. Ja to nisam smatrao tada sto odsto ozbiljno, ja sam se čuo sa nekom devojkom, ali kada je došla da živi kod mene i kada sam video da je ozbiljno, ni sa kim nisam. Ona nije imala moju šifru od telefona, skontala je verovatno, pa je to i videla. Znači nije bilo to dopisivanje kada je živela kod mene, nego pre nego što je došla da živi kod mene... Nikada nisam zabranjivao ništa. Moj stav je da ja tačno vidim ponašanje kada je normalno i kada nije normalno. Ja čim moram da kažem da ne sme ovo ili ono, neću biti s takvom devojkom - rekao je Stanislav u emisiji "Pitam za druga".

Inače, Miona Jovanović, trenutno je jedna od najaktuelnijih učesnica "Elite", a od kako je započela svoju vezu sa reperom Nenadom Aleksićem Ša postala je glavna tema. Njeni roditelji bili su protiv ove veze, te je naša ekipa posetila Kragujevac, kako bi saznali šta oni najbliži kažu na njenu ljubavnu romansu.

kurir.rs/pink/priredio I. L.

