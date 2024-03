TUGA ZA BRATOM NE PRESTAJE: Janjuš okačio slike s pokojnim Mihailom na zid, sve vreme ih posmatrao: Kakav je bio, pravi ANĐEO

Marko Janjušević Janjuš pre tri meseca tragično je izgubio najmlađeg brata Mihaila Janjuševića, a posle mesec dana kako je ga je sahranio vratio se u rijaliti.

Bivši košarkaš, kako je rekao, vratio se "poslu" kako bi zaokupio misli i lakše prebrodio gubitak brata. A da neprestano misli o njemu pokazao je tako što je u regabilitaciji na zid okačio njihove zajedničke slike.

Naime, poželeo da slike sa pokojnim bratom Mihailom Janjuševićem i bratom Borisom nasred zida, te je gledao sve vreme u fotografije svog pokojnog brata.

- Kakav mi je brat bio, pravi anđeo - govorio je Janjuš.

- Jeste - rekao je Terza.

Podsetimo, kada se vratio u Belu kuću Janjuš je cimerima pričao kako je predosetio Mihailovu smrt.

- Probudio sam taj dan, budim se i boli me vrat, kao nikad do sada me nije zaboleo. Nešto sam i slabo spavao, pa me je bol probudio. Moj brat je izvršio samoubistvo, a mene je tada najjače zabolelo u vratu. U ta dva dana se sve dešavalo, predosetio sam. Kada se sve to izdešavalo, ja sam ta dva dana bio baš nervozan - rekao je Janjuš.

