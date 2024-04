OBEZBEĐENJE MUNJEVITO UTRČALO U BELU KUĆU! Bebica pobesneo na Teodoru pa krenuo FIZIČKI NA NJU, lomio joj stvari, a onda...

Nenad Macanović Bebica odmah po odlasku na kratke reklame, krenuo je u pohod na Teodoru Delić, te je tom prilikom čekao odgovore.

Koga lažeš ti pet meseci?! Ti si mene lagala, koga si htela da zoveš?! Je l' te nije sramota da lažeš?! - rekao je Bebica.

Šta te briga. Možeš da me pratiš koliko hoćeš, nije išao odnos i to je to, htela sam da izgladim - rekla je Teodora.

Nakon ovog razgovora, Bebica nije dao Teodori da izađe iz garderobera dok ne razgovara sa njim, što je Delićeva striktno odbijala, a on joj je uništavao lične stvari, te fizički nasrtao na nju.

