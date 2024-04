OGLASIO SE BOJAN TOMOVIĆ NAKON VESTI DA SE ŽENI SA ALBANKOM KOJU JE UPOZNAO NA PSIHIJATRIJI: Ja sam biseksualac...

Pevač Bojan Tomović oglasio se nakon vesti da se ženi Albankom koju je, navodno, upoznao dok je ležao na psihijatrijskom odeljenju.

Oni su se navodno upoznali na psihijatriji gde su se oboje lečili od alkoholizma i bipolarnog poremećaja.

Međutim, kako Tomović sada tvrdi - ništa od toga nije istina i da je došlo do velike zabune.

foto: Kurir televizija

- Ubija me depresija, pa sam na klinici gde vrlo uspesno leče depresiju strujom u mozak i stimulisu serotonin i ostale hormon sreću i zadovoljstvo. To se radi kad antidepresivi više ne deluju, a moja borba sa bipolarom traje 11 godina - izjavio je on.

Zatim je prokomentarisao i vest da se navodno ženi s Albankom koju je upoznao tokom lečenja.

foto: Printskrin/Instagram

- Nesporazum je u pitanju, ne ženim se, niti postoji nijedna žena u mom životu. Ja sam biseksualac - rekao je on.

Inače, Tomović je jutros objavio fotografiju na svom Instagram storiju sa ženom, nakon čega je odjeknula vest da je u pitanju Albanka i da će izgovoriti sudbonosno "da".

