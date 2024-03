"8. MARTA ME JE HITNA VRAĆALA U ŽIVOT" Poznati pevač umalo umro zbog alkohola: Pio sam iako imam blokator, moram kod psihijatra

Pevač Bojan Tomović se pre nekoliko dana otrovao lekovima za bipolarni poremećaj, sa kojim se bori već godinama, a uz to je konzumirao alkohol i tablete za bolove, nakon čega je hitna pomoć urgentno reagovala.

Pevača su doktori hitne pomoći u život vraćali adrenalinskim inekcijama, a s obzirom da ima bipolarni poremećaj, sumnja se da je na ovaj način hteo sebi da oduzme život, iako on tvrdi da mu to nije bila namera:

- Za 8. mart sam uz tamburaše pevao u jednom somborskom restoranu i toliko sam se napio, uprkos blokatoru koji imam protiv alkoholizma da me je Hitna pomoć jedva povratila. Bukvalno sam se otrovao esperalom, rakijom i lekovima za "bipolar" i bolove da su me adrenalinom vraćali u život. Sad opet moram na psihijatriju, jer zbog moje primarne dijagnoze, bipolarnog poremećaja, ovo se vodi kao pokušaj samoubistva, iako zaista nisam to hteo. Ponela me atmosfera, malo više popio i zamalo "ćao" - rekao je pevač, te dodao da ga ovaj razvoj situacije nije začudio:

- Je*ote, šta ću, ja ne radim u apoteci nego u kafani, a mesecima nisam pio i kako sam se vratio svirkama, tako i alkoholu, mada je za nas bipolarne utvrđeno da smo najviše skloni zloupotrebi alkohola i psihoaktivnih supstanci, je*i ga! - govori Bojan.

