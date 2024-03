BILA JE GLAVNI FAVORIT U ZVEZDAMA GRANDA, A TEK SADA SE SAZNALA TRAGIČNA ISTINA! Ogluvela je na jedno uvo, evo šta se desilo

Monika Ivkić proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda" gde je stigla do finala, a malo ko zna da talentovana pevačica ima ozbiljnih problema sa sluhom.

Monika je otkrila da je sa tri godine oštetila sluh, te da je kao dete imala operaciju levog uha.

- Volela sam bombone i stalno sam ih krala. Imala sam tri godine, pojela sam bombonu, a papirić sam zamotala i stavila u uho i to niko nije primetio. Papirić je bio tri dana u uhu, pa se sve upalilo i tada sam imala mini operaciju i od tada mi je oštećen sluh. Tako da na desno uho čujem bolje nego na levo - rekla je Monika.

Pre „Zvezde Granda“ Monika je učestvovala u popularnom muzičkom programu u Nemačkoj gde je postigla veliki uspeh.

- Osvojila sam četvrto mesto od 30.000 kandidata. Baš sam bila u hajpu, pevala sam stranu muziku, nemačke pesme, engleske… Morala sam da se preselim tamo, posle prvog kruga su mi rekli da ako hoću da se takmičim dalje moram da se preselim u Nemačku, hvala Bogu pa imam familiju tamo, pa sam kod njih bila neko vreme, pa sam iznajmila apartman. Tamo je sve poređano od A do Š, zna se kada su intervjui i sve ostalo. Mnogo toga mi je donelo, naučila sam dosta toga, upoznala sam Maraju Keri, Keli Rouland me je pohvalila, gostovala sam na MTV u Nemačkoj, tada mi je Keli da podsećam na Bijonse. Kroz takmičenje sam upoznala mnoge velike zvezde. Dosta je bilo ponuda posle tog takmičenja, ali se nisam pronašla u tim stvarima. Ne želim da se prodajem, pogovoto ne za novac, ja volim muziku, volim ovaj posao. Nisam taj tip da mi neko kaže – evo ti novac, ali ti moraš sve. Ne bih sada ulazila u tu priču, ali sam rekla da ću jednom napisati knjigu kada ostarim, a sada nije trenutak za to. Samo sam rekla da se povlačim i ne želim taj fejk svet. Bila sam mlada, nisam imala nikoga pored sebe ko će mi reći kako šta da uradim, kao što imam sada ekipu koja sada stoji iza mene.“

