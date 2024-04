TEODORA I BEBICA BEŽALI IZ ELITE KROZ PROZOR! Nastao haos, obezbeđenje ih jurilo po imanju, a onda ŠOK obrt! Evo gde su završili

Nakon sukoba sa Miljanom Kulić, Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić pokušali su da pobegnu iz Elite. Obišli su celo imanje, a na kraju su odlučili da pobegnu kroz prozor u dvorištu. Obezbeđenje ih je sve vreme jurilo po imanju.

Teodora i Bebicu su na kraju odlučili da ostanu u Eliti, te su se vratili u krevet.

Prethodno je u emisiji "Pretres nedelje" došlo do sukoba sa Miljanom.

- Šta se izdešavalo između tebe i Bebice? - upitao je voditelj.

- Mi smo se posvađali zbog Nemanje, nakon toga njemu nije bilo dobro, a ujedno ni meni nije bilo okej. Nakon razgovora kada je on meni rekao da neće da mi prebacuje Nemanju, da je ustanovio da mene ne interesuje Nemanja, shvatio je da je to bila glupost. Rekao je da to više neće da radi. Video je da nisam ni gledala niti me interesuje dečko, meni je tad bilo zanimljivo, sad nije. Što se tiče Miljane, za mene to nije bila igra. Ja sam videla u njoj da ona ume da bude odan prijatelj, mene ona uvek nasmejavala - rekla je Teodora.

- Kako možeš da kažeš da ti je ona prijatelj, kada si ova tri dana čoveka ponižavala prijateljstvom sa Miljanom? - upitao je Ivan Marinković.

- Smatram da treba da se izleči iz nekih odnosa, kada je došla u situaciju da će ona da se osveti, ja sam shvatila da ona na neki način ne poštuje mene, ako hoće da ima rat sa Bebicom. Tako da, ne znam koji zaključak da izvedem - rekla je Teodora.

- Nju Nemanja nije interesovao uopšte, to što se tiče zagrljaja i svega, to je ne znam već šta. Ispostavilo se da me nikad nije ništa slagala, trebao sam više njoj da verujem. Pričali smo jednom, drugo, treće veče. Da se ne volimo, ne bi bili zajedno. Meni nije bilo dobro, video sam i nju, znao sam kad me gleda da joj nije svejedno. Verovao sam više drugima nego njoj. Meni nije bilo jasno njeno druženje sa Miljanom, ali ne znam što je to radila - rekao je Bebica.

- Šta izmišlja ovaj, čoveče. Meni je rekao da s njom kupuje mir i da zna Teodora zašto to radi - rekao je Ivan.

- Pre raskida smo se Teodora i ja družile, ono što je meni ona pričala, od mene to nikada nećete da čujete. Ja nisam dru*ara i cinkara, ja imam potrebu da se osvetim skraćenom, porodica mi se vređala na najstrašniji način. Ne verujem nikom ništa, ja sam je pitala da li je pričala da sam ludača. Sa mnom se lopta ne spušta. Osveta se služi dok je hladna, još mesec ipo dana treba da ostane. Ja mogu da radim šta god hoću - rekla je Miljana.

- Ja nemam problem nek radi ona šta hoće. Ona mene da isprovocira ne može - rekao je Bebica. - Ja sam rekla da sam se smejala sa njom, da mi je bilo dobro. Ako ona ne želi komunikaciju, ne moramo da imamo - rekla je Teodora.

- Ja i Teodora se ne bismo svađale da nije Bebice - rekla je Miljana.

