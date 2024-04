"ONA JE OBER OLOŠ" Maja Marinković udarila na Aneli, pa podsetila Janjuša na njihovu ljubavnu priču: Priznao si me kao devojku!

Maja Marinković u toku "Nominacija" sasula je sve u lice svojoj rivalki Aneli Ahmić, ali i oplela po njoj ne štedeći ni Marka Janjuševića Janjuša.

Na meti su bili učesnici iz izolacije, a to su upravo bili Janjuš i Jovana Cvijanović.

foto: Printscreen

- Mislim da je izolacija bila pun pogodak. Jovana je neko koga ja jako gotivim. Smatram da sam se ogrešila o nju. Dobra je prema meni, ali karakter ti je malo slabija strana. Kažu da si nemoralna, ja ne mislim tako. Lepa si devojka, ali treba malo češće da kažeš nešto. Janjuše, imali smo ovde najgore moguće sukobe. Imali smo ljubavni odnos i priznao si me kao devojku. Slažem se da je Aneli loš čovek, ona je ober ološ. To mogu ja da kažem, ne možeš ti, koji si joj partner. Mislim da to može da se reši na bezbolniji način. Verujem da je voliš, ali one reči ne opravdavam. Verujem da ćete se pomiriti. Poslaću Janjuša - završila je Maja.

- Rezultat je 22 -19 i Janjuš odlazi u izolaciju - rekao je voditelj.

foto: Printscreen

- Niko neće sedeti sa mnom napolju. Mene vi ne interesujete. Boriću se kroz ovaj rijaliti i neću dozvoliti sebi pad. Idem u izolaciju i hvala svima - rekao je Janjuš.

- Zahvalila bih se svima. Nisam nikom odgovarala, jer nisam želela. Ne mislim nikom loše i to je to - završila je Jovana.

Bonus video:

06:14 Janjuš diže Maju Marinković u nebesa