ŽUSTRA SVAĐA TRESE ELITU! Aneli i Janjuš u novoj žestokoj raspravi: Smučila si mi se, moramo se razići!

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić nikako ne uspevaju da pronađu zajednički jezik. Aneli je priznala Janjušu da smatra da njihov odnos nije zdrav i da moraju da se raziđu, što je bivšeg košarkaša izvelo iz takta.

Ti mene ne možeš da teraš da raskinemo i onda da ti glumiš neku ucveljenu mladu -rekao je Janjuš.

- Ovo nije zdrav odnos i mi se moramo razići. Ajde idi mi uzmi ono što sam ti rekla - dodala je Aneli.

- Nemoj više da mi praviš problem, ja tebe trpim ovde vecć deset meseci u tvom teškom stanju, šta sam ja tebi uradio toliko da si toliko kivna na mene. Ja ovako ne zamišljam odnos, bez ljutnje ali ja ovako ne mogu da funkcionišem -rekao je Janjuš.

- Ne želim nešto što nije zdravo i što ne može da ide -rekla je Aneli.

- Ajde izlazi napolje, ja ne mogu više da trpim tvoje histerije i priče da si ti sjajna a ja najgori -dodao je Janjuš.

- Tvoje mišljenje je da sam ja za sve kriva, eto priznaću jel ti lakše tako? -pitala je Aneli.

Ma isti ku*ac, više me ne zanima ništa, smučilo mi se više ovo sve. Ja tebe ostaviti neću to da ti bude jasno. Nećeš me više hvatati na foru. Svaka čast ljudima koji su sa tobom izdržali, ti nisi ni za kakav odnos -rekao je Janjuš.

