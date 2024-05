MAMA DŽEHVA UDARILA NA ANĐELA, SPREMA TUŽBE! Ranković spomenuo Teodoru, Goca odmah skočila! Poručila je samo jedno

Majka Teodore Džehverović oglasila se za medije nakon sinoćne svađe sa bivšim partnerom svoje ćerke, Anđelom Rankovićem.

Marko Đedović je optužio Gordanu kako je lažirala svađu zbog promocije Teodorinog novog albuma, na šta ona nije uspela da ostane imuna. Mama Džehva se oglasila upravo za Pink.rs i dala svoj sud o Aniti i Anđelu, ali nije ostala dužna ni Marku Đedoviću.

foto: Pritnscreen

- Sinoć se sve videlo kakav je to bio doček, da li ja treba da razmišljam o Anđelu, Aniti i Matoroj. Posle sedam godina oni spominju Teodoru, pa Teodoru. Meni baš trebaju Anđelo i Đedović za promociju, ja gostujem po emisijama, trideset novinara sinoć bilo, a meni baš njih dvojica trebaju. Je l' imaju oni svoje priče, s kim spavaju? Šta rade? Imaju, pa nek pričaju. Nek prestane više da priča o mojoj Teodori, ona ne želi da čuje za njega. Imao je on i druge devojke, što ne priča o njima? O Sanji, o Nataši? Samo Teodora. Neka prestane, ja znam kome je on pričao i šta sa strane. On i Matora nikakvi prijatelji nisu, jer da jesu ne bi joj drugi put sa vrata uzimao devojku. Nema veze svadba 30.000 evra, kakve veze ima. To može da se izbriše, a Teodoru ćemo da spominjemo 7 godina, ma kako da ne - istakla je Goca Džehverović.

foto: Nemanja Nikolić

Goca Džehverović nije mogla da ostane imuna ni na Marka Đedovića, te je otkrila da će doći i do tužbe.

- Ja nijednog novinara nikada nisam tužila, ali Đedović će biti tužen za svaku reč koju je izrekao - poručila je Goca.

Kurir/Pink

Bonus video:

05:25 Promocija albuma Teodore Džehverović