OGLASILA SE ĆERKA STANISLAVA KROFAKA Nakon očevih prekršenih obećanja, Vanesa dala svoj sud: Svejedno mi je hoće li...

Stanislav Krofak stavio je tačku na vezu s Majom Marinković nakon žustrog sukoba, a tim povodom oglasila se njegova ćerka Vanesa.

Nakon brojnih uvreda i optužbi, Maja i Stanislav ne prestaju da se raspravljaju, a krofak tvrdi da ne postoji ni najmanja šansa za pomirenje.

- Ne želim puno iznositi svoje mišljenje jer smatram da ga ne zaslužuju zaslepljeni ljudi koji gledaju samo jednu stranu, već samo moji najbliži. O raskidu sa Majom sam neutralna, svejedno mi je hoće li biti u vezi ili ne, samo je bitno da ne radi stvari koje štete nama vani. Tata je psihički jak i može izdržati jeftine rijaliti fore koje su svima jasne. On je u šoku jer nije mislio da je to toliko strašno i tek se sada uverio u sve ono što su mu ostali pričali - kaže Vanesa.

Inače, Stanislav je dao obećanje svojoj naslednici da neće biti intiman sa Majom, ali je to obećanje prekršio, nagovarajući Marinkovićevu da isključi kamere. Iako je isplivao snimak njihovoh odnosa, on se i dalje kune da do toga nije došlo.

