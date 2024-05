DRAMA U ŠIMANOVCIMA! Raskinuli Maja i Stanislav: Izbio žestoki sukob, Krofak je terao da URADI OVO

Rijaliti par, Maja Marinković i Stanislav Krofak, stavili su tačku na svoju romansu.

Pred kamerama je usledila žestoka svađa, a Marinkovićeva je u jednom trenutku istakla da je Krofak terao da ugasi kamere, kako bi imali odnose.

foto: Printscreen Pink

- Hajde, ološu. Slino jedna, iskmpleksirana. Dođi, g**ance malo. Sad će sve da leti u jezero, sad ćeš videti - pretila mu je Maja, a Đedović je pokušao da je smiri, govoreći joj da mu ne baca stvari, jer time ništa neće rešiti.

Ipak, Maja je nastavljala po svom.

- Šta je mutavi? Je l' si me ponizio večeras? Imali smo s**s dva puta, terao me je da isključujem kamere. Nema tebi spavanja. Da ti lupim 3 šamara, da te vratim u to selo. Sad će da vidi šta je rijaliti. Iz opanaka ušao u patike - govorila je besno ona.

foto: Printscreen Pink

- Da sam hteo da te uradim, ne bi te bilo - odgovorio joj je Krofak.

Voza me sve vreme. Pravi mene budalom, a imamo s**sualne odnose svaki put - priznala je Maja Marinković pred svima.

Bonus video:

03:58 Taki Marinković Uskoro se ženim, žena mi je iz Bosne