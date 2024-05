STANISLAV BIO U VEZI SA MAJINOM BLISKOM DRUGARICOM! Krofak krije prošlost, ali starleta otkrila sve: "PRATIO ME JE I VARAO!"

Maja Marinković i šta Stanislav Krofak uplovili su u emotivnu vezu nakon što je biznismen ušao u "Elitu", a starleta ni ne sluti da njen partner krije veliku tajnu o svojoj prošlosti.

Naime, Krofak je pre rijalitija bio u vezi sa dobrom drugaricom Maje Marinković, a starleta očigledno o ovome ne zna ništa.

foto: Printscreeen Pink

Međutim, bivša rijaliti učesnica Nataša Moskva sada je rešila da obelodani svoju vezu sa Stanislavom i iznele sve detalje njihovog odnosa.

- Bili smo u vezi pre 4 godine, bili smo kratko. Spavali smo jedno kod drugog, on je jako dobar momak, trenirala sam u njegovoj teretani. Ostali smo u okej odnosima, a razlog raskida je njegova ljubomora. Sakrivao se po kafićima i špijunirao me kad izlazim iz zgrade, ko mi dolazi. Zapravo je bio on taj koji je varao. Znam za dve osobe sa kojima me prevario - rekla je Nataša u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

- Javio mi je tačno, gde i kada i ja sam tamo došla. Kod njega u stanu je bio haos, ostale su joj gaćiće i minđuše. Ona je glavno zaboravila i pobegla kad me videla - rekla je Nataša.

Moskva je progovorila i o njegovoj vezi sa Majom.

- On je osoba koja voli intimne odnose, ne može da stane sa tim, ali mi je žao ako bude imao problem sa svojim detetom. Moram da kažem da je Miona pitala njega za kačket čiji je, a to je moj kačket ostao kod njega - rekla je Nataša.

Bonus video:

02:07 NAJCRNJI DAN ZA SRBIJU NAKON DRUGOG SVETSKOG RATA! Radulović: KAŽNJENI SMO jer su kriminalci i rijaliti zvezde postali VASPITAČI