OVA NAMIRNICA JE U GRČKOJ UPOLA JEFTINIJA NEGO U SRPSKIM MARKETIMA: Srbi ga masovno kupuju i dovlače ovde

Litar maslinovog ulja u srpskim marketima košta od 2.000 do čak 3.000 dinara, dok litar u Grčkoj iznosi 13,18 evra.

Naime, građani koji vode računa o ishrani za pripremu obroka koriste maslinovo umesto suncokretovog ulja. Tokom leta dosta naših turista koji letuju u Grčkoj i pri povratku sa letovanja kupuju maslinovo ulje i donose kod nas jer je duplo jeftinije. Neki od njih neretko ponesu i do pet litara kako bi doneli i komšijama, prijateljima i poznanicima, a i uveliko se na društvenim mrežama raspituju za ovogodišnje cene.

Okvirne cene u Grčkoj 2024. Hleb 1.10 - 1.90

Mleko (litar) 1.12 - 2.80

Jaja (pakovanje 12 komada) 2.20 - 3.50

Kečap 2 - 4

Suncokretovo ulje (litar) 2.00 - 2.60

Maslinovo ulje MrGrand extra devičansko (4 litara) 49,69

Maslinovo ulje Altis Clasic (2 litre) 27,88

Maslinovo ulje Minerva Clasic (1 litar) 13,18

Puter (225 g) 3 - 4

Jogurt 2 - 4

Testenine 1 - 2

Toalet papir 3,39 - 5

Brašno (kg) 0,79 - 1.90

Šećer (kg) 1.20

Feta sir (kg) 5.50 - 12.90

Kačkavalj (200gr) 3 - 4

Salama (kg) 7 - 16

Paradajz (kg) 2.10

Krastavci (kom) 0,56

Grčki kupus 0.50 - 1.60

Krompir (kg)

Batat 1.00 - 2.10

2,18

Crni luk (kg) 0.50 - 1.30

Crveni luk kg 1,55

Mladi crni luk 0.80

Šargarepa 0,80

Zelena paprika (kg) 3,80

Jabuke (kg) 0.90 - 2,20

Breskve (kg) 1,80 - 2.50

Kajsije (kg) 2.60 - 3.00

Trešnje (kg) 1.50 - 3.00

Jagode (pakovanje) 2 - 5

Lubenica (kg) 1.20 - 2.00

Limun (kg) 0.88

Majonez 3 - 4

Senf 2 - 3

Pirinač 1.50 - 1.90

Banana (1kg) 1.85

Grčki avokado 4.45

Ananas 1.58

Pomorandže (1kg) 0.70 - 2.00

Voda (paket 6 flaša od 1.5) 1.10 - 2.00

Domaće pivo (0.5 l) 0.80 - 2.00

Uvozno pivo (0.33 l) 1.00 - 3.00

Kako prenosi Grčka info maslinovo ulje ove sezone četiri litra košta 49,69 evra, pakovanje od dve litre iznosi 27,88 evra, dok litar košta 13,18 evra. Cene jesu skočile, ali su svakako jeftinije nego kod nas gde litar košta od 2.000 do 3.000 dinara, pola litre od 1.385 do 1.750 i pakovanje od 250 ml od 800 do 900 dinara u marketima.

Bonus video:

07:29 ALEKSANDAR SENIČIĆ O LETOVANJU SRBA I NAJATRAKTIVNIJIM DESTINACIJAMA ZA LETOVANJE