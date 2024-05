ŠOK SCENE U ELITI! Miljana i Zola ponovo zaratili i žestoko se obračunali: On joj pobacao sve stvari, pa dobio DUPLO zauzvrat!

Lazar Čolić Zola nedavno je ušao je u "Elitu", i samo se čekao trenutak kada će se on i njegova bivša devojka Miljana Kulić obračunati, što se sinoć i dogodilo.

Bivši ljubavnici nisu uspeli ni danas da nadju zajednički jezik, te su krenuli po starom.

Naime, Zola je Miljani pobacao stvari, dok je ona njega isprskala vodom.

Kako će se ovaj sukob završiti, ostaje nam da ispratimo.

Podsetimo, Lazar Čolić Zola je nedavno progovorio o pomirenju sa Miljanom Kulić.

- To je za mene bilo i prošlo, neću da pričam dobeo, a ni loše za nekog. Mene to ne interesuje, nisam se upalio da iznosim svoju priču. Želim svima sve najbolje, samo mene da ne diraju. Ja nisam bitan, što sam bio bitan, bio sam budala. Ja želim da se posvetim nekom drugom životu. Nije da neću da pričam, nego me je blam da pričam. Čekam još neke ljude, pa da vidim do koje granice su spremni, pa onda sa dokazima crno na belo sve da kažem. Ja sam sad u Beču, super mi je i snalazim se. Javljaju mi se naši ljudi, zanimljivu su i mogu da kažem da mi je za sad super ovde - rekao je Lazar Čolić.

