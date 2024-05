MILJANI KULIĆ PRETI ZATVOR?! Stigla još jedna KRIVIČNA PRIJAVA, vrlo lako može da završi na robiji "Marija je očajna"

Miljana Kulić godinama nosi titutlu najkontroverznije rijaliti učesnice, a njen privatan život pun je skandala.

foto: Printscreen Pink Tv

Miljanu Kulić su prethodnih godina cimeri nekoliko puta krivično gonili zbog agresivnog ponašanja, a zbog psihijatrijskih dijagnoza koje su veštačenjem utvrđene, sud je nedavno doneo odluku da se Kulićeva leči sa slobode.

Međutim, kako domaći mediji saznaju, ta presuda bi uskoro mogla da se preinači, a Miljana da se nađe iza rešetaka nakon što je ponovila isto delo i fizički nasrnula na repera Nenada Aleksića Ša.

Miljanina majka, Marija Kulić, u užasnom je stanju otkako je reper pokrenuo postupak, a prema rečima našeg izvora, učiniće sve da od odustane od tužbe.

- Marija je u očajnom stanju nakon što je Nenad odlučio da pokrene krivičnu tužbu protiv Miljane. Pre nego što je ušla u "Elitu" obećala je da ove godine neće nikoga napasti i da će uspeti da se iskontroliše, ali ona ne shvata ozbiljnost situacije kao ni činjenicu da bi ovaj put stvarno mogla da odgovara za svoje postupke - rekao je na početku razgovora za "Blic" izvor blizak Kulićima, pa nastavio:

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Zbog dijagnoza koje je priložila tokom suđenja, a koje je veštak potvrdio tokom pregleda, Miljani je trenutno određeno lečenje sa slobode. Tačnije, ona jednom mesečno treba da ide kod psihijatra i da konzumira propisane lekove. Međutim, pošto ona ima već nekoliko prijava za nasilničko ponašanje, uslov je da ne sme da ponovi isto delo - objasnio je naš sagovornik i otkrio da Miljanina majka strepi od ishoda suđenja.

foto: Printskrin/Instagram

- Marija želi da na sve načine dopre do Nenada da povuče tužbu. Miljana bi mogla da bude osuđena i da provede nekoliko godina u zatvoru ili u zatvorskoj bolnici ukoliko veštak proceni da nije mentalno stabilna da služi kaznu. Pokušaće na sve načine da ga ubedi da odustane od suđenja, jer to bi se kasnije odrazilo i na odrastanje njenog sina Željka kao i na radnu sposobnost. To bi je obeležilo za ceo život - objasnio je izvor blizak porodici Kulić.

foto: Petar Aleksić

Podsetimo, rijaliti učesnik Marko Đedović tužio je Miljanu za telesne povrede koje mu je nanela tokom njihovog zajedničkog boravka u "Zadruzi", a nedavno je otkrio šta se dešavalo tokom suđenja

- Miljana ne pije lekove, uzima alkohol i zbog toga se ovako ponaša. U ime naroda proglašena je nenormalnom, ludom i neuračunljivom. Celokupna presuda će biti objavljena na mom Instagramu čim je moj advokat bude dobio. Ona je na suđenju htela da smulja reporterku i obezbeđenje da pozove Zolu i zato je sada besna. Nakon toga joj je Slađa Bošković rekla da se Zola ženi. Njoj je na veštačenju u Lazi Lazarević napisano nekih 17 šifara, kako sam čuo na suđenju. Sipala je domestos u moj i Anđelov bademantil. Radi se o terminalnoj fazi njenog oboljenja - rekao je on tada.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:05 Miljana priznala koliko je platila Sanji Stanković