PARFEMI, KREME I GARDEROBA OD 12.000 € ZAVRŠILI U JEZERU: Miljana i Zola napravili haos, brutalan okršaj na ivici indicenta

Lazar Čolić nedavno je ušao u Elitu kada su počele svađe sa njegovom bivšom devojkom Miljanom Kulić, a sukob na ivici incidenta kulminirao je prethodnu noć.

Bivši ljubavni par napravio je pravi karambol na imanju kada su počeli jedno drugom da bacaju stvari u jezero.

Zola je u jednom trenutku od besa uzeo sve štop mu se našlo pod rukom i pobacao u jezero, te ni šminka nije bila izuzetak.

- Ovde su šminka, kreme, parfemi, bacaj slobodno. Četke, kozmetika, samo pazi da me ne povrediš. Do sada si bacio 12.000 evra. Samo mi je bitno da se snima - viknula je Miljana.

- Sve ću ti uništiti, ti misliš da možeš sa mnom - rekao je Zola.

Podsetimo, majka rijaliti učesnice Miljane Kulić, Marija, oduvek se protivila ćerkinoj vezi sa Lazarom Čolićem Zolom. Njihov odnos oduvek je bio turbulentan, a otkako je ponovo ušao u "Elitu", njih dvoje su na korak do pomirenja.

Ipak, Miljana je odlučila da nije pametno da obnovi vezu sa Čolićem, a tim povodom za medije se oglasila Marija Kulić i dala svoj sud.

- Mešala sam se Miljani, odnosno, trudila se da je savetujem kako treba, pogrešila sam mnogo oko Skraćenog (Bebice) i sada da vam kažem, kratak je život, neka bude srećna sa onim sa kim bude želela. Šest godina da ga voli, to je prosto neverovatno više... Sa kim god da je, ona voli Zolu. Eto, probali smo i da bude sa nekim drugim ko će da joj posveti pažnju kao Skraćeni, međutim, ona ne može da prevaziđe Zolu. Ako smatra da je to njena sreća, da joj je lepo sa njim, neću više da se mešam, jer na kraju samo mogu da napravim nešto da me grize savest, da krivim sebe... Koliko budu zajedno, biće, ako ne budu i to je okej, ali da joj branim da bude sa njim ne pada mi na pamet više - ispričala je Marija za Informer.

