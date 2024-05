PUČE BRUKA! Stanislav Krofak bio u vezi sa OVOM POZNATOM STARLETOM, otkriveni šok detalji romanse

Bivša rijaliti učesnica i starleta, Nataša Moskva, se oglasila i otkrila da je bila u ljubavnoj romansi sa Stanislavom Krofakom.

- Bili smo u vezi pre 4 godine, bili smo kratko. Spavali smo jedno kod drugog, on je jako dobar momak, trenirala sam u njegovoj teretani. Ostali smo u okej odnosima, a razlog raskida je njegova ljubomora. Sakrivao se po kafićima i špijunirao me kad izlazim iz zgrade, ko mi dolazi. Zapravo je bio on taj koji je varao. Znam za dve osobe sa kojima me prevario - rekla je Nataša, pa potom otkrila kako je saznala:

foto: Printscreen/Instagram

- Imam i ja svoje doušnike, jedan dečko koji je jako bio blizak sa njim mi je javio. Javio mi je tačno i gde i kada i ja sam tamo došla. Kod njega u stanu je bio haos, ostale su joj gaćiće i minđuše. Ona je glavno zaboravila i pobegla kad me videla - rekla je Nataša, a potom progovorila o nekadašnjoj prijateljici Maji Marinković:

- Nema mi tu neke vatre. Navikla sam na Majino ludilo, ali deluje mi da je sve okej - rekla je Nataša, a potom prokomentarisala odnos Maje i Stanislava:

foto: Printscreen

- On je osoba koja voli se*s, ne može da stane sa tim, ali mi je žao ako bude imao problem sa svojim detetom. Moram da kažem da je Miona pitala njega za kačket čiji je, a to je moj kačket ostao kod njega - rekla je Nataša.

kurir.rs/pink

Bonus video:

00:15 Ceca i Maja latile se mikrofona