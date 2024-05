"NEĆEMO OPSTATI NAPOLJU, NISAM SREĆNA" Maja Marinković otvorila dušu, iznela nepoznate detalje o Stanislavu i njihovoj vezi

Maja Marinković nedavno je u "Eliti" proslavila rođendan, a sada je podelila utiske sa veselja i prokomentarisala odnos sa Stanislavom Krofakom.

- Kako se osećaš nakon rođendana? - upitala je Miljana.

foto: Printscreen YouTube

- Moram da se zahvalim Takiju i mami. Staniji i Alibabi, Jeleni Golubović, Sanji Skić, Magnumki, kao i Lemurima mojim. Ti si bila vesela na mom rođendanu. Ispoštovala si me - kazala je Maja.

- Kako ti je u odnosu sa Stanislavom? Da li si srećna? - upitala je Miljana.

- Odnos nam je đene-đene. Prvih mesec dana je sve bilo idealno. Kad je stigla čestitka za Uskrs, tad je sve krenulo nizbrdo. Čas je dobro, čas loše. Nisam srećna. Ne mogu da kažem da je on loš prema meni, ali neke stvari se kose, nisu mi jasne - kazala je Maja.

- Da li ti deluje kao da je Stanislav odsutasn često? - upitala je Miljana.

- Da. Razumem ga, on verovatno misli šta se napolju dešava. On je kulturan i fin, ali je samoživ. Ako sam s nekim u odnosu, ne mogu da gledam samo svoje mišljenje i stavove, dok on sve što ja kažem prekine time: ''Ne mogu da se raspravljam'' - kazala je Maja.

foto: Printscreen YouTube

- Ako nisi srećna, što ne okončaš s njim vezu? - upitala je Miljana.

- Ne mislim da smo došli do toga da treba da raskinemo. Nije došlo do teških reči - kazala je Maja.

- Misliš li da si ti njegova osveta Mioni? - upitala je Miljana.

- Ne mogu da kažem da je o tome reč, ali da postoji u njemu neka sujeta, sigurno da postoji. Prevaren je i ostavljen, to razumem - kazala je Maja.

- Da li misliš da će Miona i Ša opstati i šta misliš da li ćete Stanislav i ti opstati? - upitala je Miljana.

- Ne - odgovorila je Maja.

