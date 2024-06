DRAGAN MARKOVIĆ PALMA PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA: Gordana Jovanović gradonačelnica

Danas je verifikacijom odborničkih mandata, izborom predsednika Skupštine grada Jagodine konstituisan jagodinski parlament. Od 21 odborničkog mesta, lista Dragan Marković Palma - Jedinstvena Srbija - Ivica Dačić- SPS ima 13 mandata ili 61,9 %, lista "Aleksandar Vučić- Jagodina sutra" (Miloš Vučević - Srpska napredna stranka - SNS; Rasim Ljajić - Socijaldemokratska stranka Srbije SDPS; Milica Đurđević Stamenkovski - Srpska stranka Zavetnici; Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS; dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS) 6 mandata, liste dr Branimir Nestorović i Maja Radojičić - Jagodina zaslužuje bolje (Miroslav Miki Aleksić, Narodni pokret Srbije - dr Zoran Lutovac, Demokratska stranka - Jagodina protiv nasilja, Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Pavle Grbović - Pokret slobodnih građana, Ekološki ustanak - Ćuta, Pravo na izbor) po 1 mandat.

Za izbor Dragana Markovića Palme za predsednika Skupštine grada Jagodine glasalo je 12 odbornika dok je 7 bilo protiv, a isti ishod je bio i prilikom glasanja za gradonačelnicu Jagodine Gordanu Jovanović. Sednici je prisustvovalo 19 odbornika od 21, dvojica su bila odsutna.

- Zahvaljuem se svim odbornicima koji su glasali za mene, a isto tako i zahvaljujem se onima koji su glasali protiv. Mi ćemo da nastavimo da radimo kao i do sada u interesu gradjana i grada Jagodine i sva 52 sela, da i dalje radimo sami, jer i do sada sve što je uradjeno od Akva parka, Zoološkog vrta, Muzeja vostanih figura, Izletišta Potok, asfaltiranja u gradu i selima, nasipanje puteva pored njiva, sve to je izgradjeno 96 % sredstvima budžeta grada, odnosno sami smo to uradili. Za nas ništa nije teško i nastavljamo tako i dalje - rekao je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

Prva žena na funkciji gradonačelnika Jagodine, Gordana Jovanović, diplomirani ekonomista iz Jagodine, koja je do sada bila na funkciji načelnika budžeta grada Jagodine, zahvalila se Draganu Markoviću Palmi na poverenju i istakla da će i u njenom mandatu prioritet biti razvoj grada, infrastruktura i podrška porodicama.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.

