SRUŠILA SE KAO SVEĆA! Aneli pala nasred sobe, cimeri uspaničeno dotrčali da joj pomognu: Došla sebi i počela da jeca naglas

Aneli Ahmić sumnjala je da je u drugom stanju, a otkrila je da je tokom svađe sa Janjušem dobila ciklus. Iako su se nedavno pomirili, Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš imali su još jednu žustru svađu.

Nakon žestoke svađe i teških reči ona je otišla u spavaću sobu kako bi odmorila, ali se na ulazu u prostoriju srušila kao sveća. Cimeri su pritrčali u pomoć, a Aneli je jecajući legla u krevet.

Podsetimo, Aneli je nedavno priznala da ne vidi budućnost sa bivšim košarkašem.

- Mogu da ga precrtam. Ni napolju ne vidim nas dvoje. Mnogo se loših stvari desilo. Ogadio mi se naš odnos. To nije ni ljubav, nego neka bolest. Ovo je kraj. Nemam nameru da se svađam sa njim. Nije mi logično da se pomirimo, a on sutradan stavi tačku na odnos sa mnom. Jedan dan mata kako ćemo imati decu i porodicu, a onda me izvređa. Imam svoj stav i vraćam se sebi. Želim da budem on stara Aneli, koja sam bila pre odnosa sa Asminom i Janjušem. Ovo će sve da me ojača - poručila je Aneli.

