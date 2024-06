STIGAO REZULTAT DRUGOG TEST NA TRUDNOĆU Janjuš zagrlio Aneli pa zaplakali: Izgubio sam brata, a vidiš šta se sad dešava...

Aneli Ahmić je u rijalitiju "Elita" uradila test na trudnoću, koji je bio pozitivan, a da bi bila sto posto sigurna uradila je još jedan.

- Test kaže da sam trudna - rekla je Aneli po dobijanju drugog rezultata.

- Dve crte, dragi gledaoci. Aneli i Janjuš čekaju bebu. Ja prvi čestitam - rekao je voditelj.

Otac deteta Marko Janjušević Janjuš joj je krenuo u zagrljaj i zaplakao.

- Govorio je da očima ne može da me gleda, naravno da me boli kad mi to govori. Ja ne mogu da pričam večeras - govorila je Aneli.

- Kako se osećaš Janjuše? Ove godine si doživeo najveći udarac, kao da te život lomi i ponovi ti daje snagu - prokomentarisao je Milan, a Marko nije mogao da progovori od šoka.

