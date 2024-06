OVO SU SVI ČEKALI! Evo šta je Maja Marinković uradila kad je saznala da Janjuš čeka drugo dete

Nakon što je potvrđeno da je Aneli Ahmić u drugom stanju, takmičari su odmah počeli da im čestitaju, a svi su čekali reakciju bivše ljubavi Marka Janjuševića Janjuša - Maje Marinković.

Maja se veselila i slavila što joj bivši momak, sa kojim je takođe bila trudna, dobija drugo dete.

Maja je odmah prišla Aneli i čestitala joj, iako ovakvu reakciju niko nije očekivao s obzirom na to da njih dve nisu u dobrim odnosima.

- Znam šta ti je u glavi. Jesi li čestitala bivšem? - pitao je voditelj Maju.

- Nisam, ali mi je drago. Nek uči na svojim greškama - navela je ona, a kada je Janjuš saznao da dobija drugo dete počeo je da plače.

Aneli potvrdila trudnoću

Podsetimo, Aneli Ahmić je sinoć u rijalitiju "Elita" uradila test na trudnoću, koji je bio pozitivan.

foto: Printscreen

- Ovo je od Boga, izgubio sam brata i vidiš šta se sad dešava... Samo me muči što smo se svađali. Ja to želim jer sam radio to sa nekim koga volim i u koga sam se zaljubio - rekao je Janjuš plačući.