PRVA REAKCIJA ASMINA NAKON VESTI DA JE ANELI TRUDNA! Durdžić se uključio uživo u program, evo šta je odmah rekao

Voditelj Milan Milošević uneo je test za trudnoću u Elitu koji je pokazao da je Aneli Ahmić zaista trudna, budući da je učesnica imala nezaštićene odnose sa Janjušem.

Aneli i Janjuš nisu mogli da poveruju da na testu stoje dve crte, a o njihovoj reakciji će se dugo pričati. Međutim, ono što su svi željno čekali, jeste reakcija njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

foto: Printscreen

Voditeljka Dušica Jakovljević u programu uživo pozvala je Asmina i saopštila mu ovu vest, na šta je on rekao:

- Pa super, ja im želim sve najbolje! Da budu živi i srećni - rekao je Durdžić.

- Kako je delovalo, tu sreće nema, sudeći po njegovoj reakciji - rekla je Dušica.

- Iskren da budem, ja sam i sam ispao loš, pošto su me one na to terale. Nijedan muškarac ne treba da vređa devojku sa kojom je u vezi, sa kojom ima odnose. Ne podržavam to. Ja sam bio prinuđen da vređam, ali ne podržavam to - naveo je on, pa otkrio da li misli da Aneli treba da rodi dete:

- Želim im svu sreću, treba da rodi to dete! - rekao je Alibaba.

