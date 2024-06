"KAŽE DA ĆE PRIZNATI DETE, A KADA IZAĐU BLOKIRAĆE JE" Janjušev bivši tast opleo o Anelinoj trudnoći, optužio ih za GROZNU stvar

Rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš saznali su da će uskoro dobiti dete.

Sada se tim povodom oglasio Taki Marinković i otkrio da je uveren da će Aneli Ahmić proći isto kao i njegova ćerka Maja Marinković koja je takođe bila trudna sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Oni su aktivno radili na bebi tako da me vesti o Anelinoj trudnoći nisu iznenadile. Mislim da Aneli ne treba da ima velika očekivanja od Janjuša. Uradiće joj isto što i Maji. Kada je Maja bila trudna nije se javljao na telefon, sada priča da će brinuti o detetu, ali Aneli će proći kao i moja ćerka - blokirana - rekao nam je Taki.

- Kakav je on otac? On već ima jednu ćerku koju viđa mesec dana godišnje. Kako se završi rijaliti on ode na more gde izlazi i kocka se, koliko vremena provodi sa detetom?! Isto tako i Aneli, ona u rijalitiju a malu ćerku joj čuvaju drugi. Njih deca ne zanimaju, drugi ih gaje dok su oni po rijalitijima. Mislim da će se pokajati za ovo - zaključio je Taki.

