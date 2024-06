"PLANOVI SA ANELI SE MENJAJU TOTALNO" Janjuš progovorio o bebi, pa spomenuo i bivšu ženu Enu, evo šta očekuje od nje posle svega!

Marko Janjušević i Aneli Ahmić pre samo nekoliko dana saznali su da će postati roditelji, a on je tom prilikom burno reagovao i izgovorio nekoliko uvreda nakon kojih se smirio i izjavio da je srećan zbog trudnoće.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Marko je u emisiji "Pitanja gledalaca" progovorio o svom ponašanju, pa se osvrnuo na ćerku oiz prvog braka i bivšu ženu Enu.

- Zašto nisi pokazao sreću kada si saznao da ćeš postati tata? - glasilo je pitanje.

- Slažem se da nisam, imam više razloga. Prvi razlog je što smo imali svađu baš tešku taj dan, drugi je jer sam bio u šoku. Nisam očekivao da će uopšte biti trudna, ali i dok smo išli ka tamo ja sam nju vređao i to me boli. Kada smo došli ovde bili smo u šoku isto. Postali smo svesniji, ali možda ćemo tek postati svesni kada izađemo napolje. Moramo i da vidimo sa našim porodicama, razmišljamo i o našoj deci. Tek što smo čuli i što nam se desilo, tek će nam se pravo dogoditi kada izađemo odavde - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Pitala sam ga ja. Nije pokazao da je srećan, ali stvarno smo imali tu svađu ceo dan i u hotelu je baš bio brutalan i odvratan. Tako da sada može da mu kaže ko hoće. Sutradan sam videla da mu je drago i pričali smo, ali vidim da mu nije svejedno zbog Krune - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

- Ja razmišljam zato što ona zna da mi je samo ona centar sveta i zato me brine da ne bude tužna ili ljubomorna. Kad bih ja znao da ćemo sutra sesti svi zajedno i šetati, meni će biti lakše. Ona je jako pametna i mora shvatiti šta se desilo, verujem da će Ena njoj objasniti, koliko god ona nije za naš odnos, ona nikada nije rekla Kruni ništa ružno za mene. Nadam se da će joj Ena reći da će nju tata voleti uvek kao i do sad i da je ona tati nešto najdraže što postoji. Ona ima drugaricu koja ima polu brata i polu sestru i možda će uz to njihovo druženje biti svesnija nekih stvari, ali volela bih da to sve bude kako treba. Tad ću biti baš srećan. Moji planovi sa Aneli se menjaju totalno, moramo izaći napolje i staviti sve na papir. Ona ima dete, ja imam dete i čekamo naše dete. Moramo da vidimo gde ćemo i kako ćemo, sve mora da se isplanira. Ovo menja kompletno naše planove. Nama prvenstveno treba odmor, ona mora da shvati da ja u Beogradu moram da živim, ja ne bih mogao da živim sa drugom decom, a da nisam svaki dan sa svojom Krunom - rekao je Janjuš.

Bonus video:

06:12 STARS EP 318