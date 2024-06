JANJUŠ PRIŽELJKUJE RAZGOVOR SA ANELINOM PORODICOM! Želi da otvori karte i progovori sa njima, evo šta kaže o Asminu

Budući roditelji, Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić, posle početnog šoka nakon potvrđene trudnoće, sada već planiraju život posle rijalitija, ali i strahuju kako će na ovu vest reagovati njihove porodice.

To je zanimalo i gledaoce koji su u emisiji ''Pitanja gledalaca'' Aneli postavili pitanje, da li može da nasluti kako su njena majka, sestra, ali i Asmin reagovali na njenu trudnoću.

- Mislim da su u šoku - rekla je Aneli.

Janjuš sa druge strane ne mari za Durdžića i njegovo mišljenje, ali sa Sitom i Jasminom bi voleo da porazgovara.

- Što se tiče Asmina ne zanima me, ali me zanimaju Sita i Jasmina. Sigurno su u šoku, ali moraju da shvate jednu stvar. Ako ona meni veruje i želi me i pruži mi poverenje i ljubav mislim da se jednog dana neće kajati. Meni kada bi neko dao pet minuta da porazgovaram sa njima objasnio bih neke stvari, moraju znati neke stvari, pogotovo sada u ovoj našoj situacija. Imaju pravo i da se ljute, ali i nemaju, ali neću da pričam o tome - rekao je Janjuš.

- Je l' ona razmišlja o tome šta oni misle? - upitao je Milan.

- Razmišlja, ali misli da će biti u redu. Da li će biti u redu, to ćemo videti. Sita je neko ko je razuman i ko je prolazio sve ove stvari koje Aneli i ja sada prolazimo - rekao je Janjuš.

- Problem je što se njihov odnos naglo promenio, ali moraju da pričaju. Nas dvoje nemamo stan, ali imamo volju za zajedničkim životom - rekao je Mića.

- On priča ovde večeras drugačije. Ti si rekao da moraš da živiš u Beogradu, Kruna ti je najbitnija, naravno i meni je Nora. Kada je Mića rekao da ne moramo da živimo u Beogradu, ti si ćutao. Znači da mi ne veruješ, ti i za Asmina mi dokazuješ da mi ne veruješ - rekla je Aneli.

- Aneli ja ne želim da me lažeš. Ako ti ja kažem nemoj samo da me lažeš - rekao je Janjuš.

- Dobro - rekla je Aneli.

- Njegovi prijatelji treba da da kažu šta misle, a ne da ćute - rekao je Mića.

- Šta treba, da vređamo trudnu ženu? - upitala je Bojana.

- Ovaj čovek je nemoguć - rekao je Janjuš, pa upitao Aneli šta želi od njega.

- Nemoj ti meni to. Znaš šta ja želim i šta sam želela - rekla je Aneli.

- Šta želiš? - upitao je Janjuš.

- Ne verujem ti ništa - rekla je Aneli.

- Ja njoj govorim uporno da me ne laže - rekao je Janjuš.

- Ja sam ga danas pitala da li mi veruje? On je rekao da mi veruje sve - upitala je Aneli.

- Pa čoveče za šta? - upitao je Janjuš,

- Pa za Asmina, malopre mi ne veruješ. Ja mislim da on i ako želi nešto, uzeće Noru od mene jer je rođena u Austriji iz inata da joj ne bi Janjuš bio tata - rekla je Aneli.

