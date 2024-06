ANELI AHMIĆ ODLUČILA DA PREKINE TRUDNOĆU: Neće da rodi Janjušu dete, on odmah napustio Belu kuću, evo kako pati

Aneli Ahmić donela je odluku da prekine trudnoću. Naime, ona i njen partner Marko Janjušević Janjuš su pre samo nekoliko dana saznali da će postati roditelji, a sada je ona donela konačnu odluku.

- Evo odlučila sam, očistiću se, ujutru ću da kažem to i to je to. To je moja odluka. Ovaj čovek mi se gadi, ne mogu očima da ga gledam. Razmišljam sve vreme ovde, ćutim i razmišljam, nije ni vreme, ni mesto. Nije on želeo bebu, nisam ni ja, jasno kao dan - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

Janjuš je odmah po ovoj njenoj rečenici izašao iz Bele kuće, te je sa Zolom sve vreme sedeo i ćutao, pušio cigaretu, a po svemu sudeći, nije mu bilo svejedno zbog ove, Aneline odluke.

Podsetimo, Aneli Ahmić je u rijalitiju "Elita" uradila test na trudnoću, koji je bio pozitivan.

- Ovo je od Boga, izgubio sam brata i vidiš šta se sad dešava... Samo me muči što smo se svađali. Ja to želim jer sam radio to sa nekim koga volim i u koga sam se zaljubio - rekao je Janjuš plačući.

- Ja nisam svesna... Sinoć sedim, krvarila sam i zvala sam Anitu. Ja sam odmah osetila simptome, znala sam da mi se nešto dešava. Imala sam kiselinu, tako sam i celu trudnoću imala - nastavila je Aneli.

kurir.rs/pink.rs/preneo I.L.