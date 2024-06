"DOBIĆE PISMO OD ADVOKATA ČIM IZAĐE IZ RIJALITIJA" Asmin će se sa Aneli ganjati na sudu, spomenuo i odnos sa Stanijom

Asmin Durdžić istakao je da se nije dopisivao sa Aneli Ahmić tokom veze sa Stanijom Dobrojević, te i da će se suočiti sa bivšom partnerkom na sudu čim bude izašla iz rijalitija.

- Evo videli smo navode tebe i tvoje porodice, da li si se dopisivao sa Aneli dok si bio u Americi, eto neki komentar - pitala je voditeljka.

- To je sve već ispričana priča, mnogo poruka je iz 2022. i mnogo iz juna 2023. godine, to je sve bilo pre Stanije...To je šesti mesec. To je bilo objavljeno na početku. Ja sam sa Stanijom u vezi od 20.07, od tada ne postoji poruka između mene i Aneli - rekao je Asmin.

foto: Printscreen Pink

- Evo tvoj otac priča da si se oženio - dodala je ona.

- Ja kada sam sa devojkom u vezi, zovem je žena, a ne devojka - odgovorio je.

- Kako planiraš da imaš odnos i konekciju sa Aneli, da izgladiš odnos? - glasilo je pitanje za njega.

- Samo preko advokata, sa Aneli nikakvu komunikaciju, niti išta...Kada Aneli izađe, dobiće pismo od advokata da dođe na sud, a ćerka će biti obezbeđena - rekao je Durdžić.

- Rekao si da si samo imao snošaj sa Aneli i da si hteo da je vodiš na kiretažu, ona je to demantovala, a kada si video kakva je situacija da si pokušavao da funkcionišeš sa njom...Peckao si je i za Janjuša - rekla je voditeljka.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/TV Pink

- Ja sam njoj rekao da ona mene nije volela, niti da sam ja nju voleo... Ćerka mi nedostaje mnogo - rekao je Anelin bivši partner.

- Da li ti i dalje tvrdiš da između tebe i Aneli nije postojao suživot i vanbračna zajednica - pitala je voditeljka.

- Ona je živela kod mene preko zime, celo leto je bila u Dubrovniku i u Sarajevu - rekao je Durdžić.

