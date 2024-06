ANELI ZAPLAKALA U UŽIVO PROGLAMU, PROGOVORILA O PREKIDU TRUDNOĆE! Na granici sam da presečem! Potpuno se slomila

Aktuelna učesnica "Elite" Aneli Ahmić je u drugom stanju. Dete čeka sa cimerom iz rijalitija Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim nije u sjajnom odnosu.

Aneli je pre nekoliko dana bila na pregledu, a sada je progovorila o svom stanju. Već na samom početku razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem je zaplakala.

- Kako smo došli ti si se već rasplakala, šta se dešava? - upitao je Darko.

- Jako mi je teško, osećam se prazno i snuždeno. Jako sam slomljena, bez snage i volje za bilo čim - priznala je Aneli.

- Kakve sad emocije imaš prema Janjušu? - pitao je zatim voditelj.

- Nemam više potrebu ni da pričam sa njim, jako mi se gadi i odvratan mi je. Uvek sam nekako išla protiv sebe, rizikovala sam sebe da bih nekog drugog zaštitila i usrećila, znala sam da će to uvek tako biti ali sam uprkos svojoj intuiciji išla dalje, uvek sam se tešila da možemo da uspemo, ali sam lagala samu sebe. Gadim se sama sebi šta sam sve ovo dozvolila, nikome drugom nisam dozvolila te stvari i on nije zahvalan - istakla je Aneli.

- Da li se plašiš nečega, šta ti je u glavi? Kako ćeš sama, krupne odluke su pred tobom? - pitao je Tanasijević.

- Sad je tako kako je, ne može se promeniti ja sam sve već prihvatila tako, sad mi deluje kao da on nije ni bio u toj situaciji. Mi smo se nakon tri dana posvađali. Znala sam da će ovako biti, ali kad je on već tu šta može da mi kaže, ne bi sigurno dogovarao da li da se "očistim", ja bih i dalje verovala u njegove priče i samo bi me zavaravao. Ne može ništa na silu, on mene ne može očima da gleda, njega nervira što ja sad hodam trudna, najviše bi voleo da sam ja abortirala. To je samo moja odluka i ja ću sama da odlučim bez njega, on meni ni ne treba u svemu tome. Njemu je bitno kako će se plasirati i ostale stvari, dete mu nije bitno, uvek spominje narod i komentari ga bole - rekla je Aneli.

Mnoge zanima njena odluka, da li će roditi dete, na šta je rekla:

- Stvarno ću preseći u glavi i ne znam kako ću se nositi sa ljudima u kući, danas sam na nekoj granici da presečem i sve me vodi na to da prekinem trudnoću, ovako, ako rodim, stalno će me vezati sve za njega, a i imam svoje dete. Nije to sve kako sam zamišljala, vidi se sad i da je pisao drugima dok je bio napolju i onda meni neko kaže da sam bez empatije -rekla je Aneli Ahmić, a ceo intervju poslušajte u snimku ispod.