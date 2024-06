"LJUBAV JE IZVAĐENA IZ MENE, BILA SAM NA OPERACIONOM STOLU" Aneli sasula Janjušu sve u lice: Ponizio me je i obrukao...

Za vreme emisije "Pitanja gledalaca", voditeljka je postavila pitanje Aneli Ahmić u vezi njenog odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem.

foto: Printscreen

Ahmićeva je tom prilikom ispričala kako zna da bi se bivši košarkaš pomirio sa njom nakon svega što se desilo, ali da je ona presekla i završila sa njim zauvek.

- Da li će Janjuš sad da pokuša da se pomiri sa tobom da bi sve bilo tra-la-la? - glasilo je pitanje.

- Kad je rekao da sam mu životna greška zašto je nakon što sam se očistio došao? Ja sam se očistila u petak, prišao mi je pre tri dana, kako sam onda greška? Kako sam najgora osoba? On sad ćuti, pa će da skače za tri dana, jer ne zna šta mu više prolazi. Njemu da bude stvarno loše ja mu neću verovati. On bi se pomirio sad sa mnom, ja sam u to sigurna, ali ne iz ljubavi jer je nije imao, on je imao samo strast sa mnom kad legne da spava. Ja sam njemu bila stastveno zadovoljostvo, verovatno i zaljubljenost, ali to je daleko od ljubavi. On ljubav oseća prema svojoj ženi, kad ju je branio. On bi se pomirio da bi dokazao ljudima da sam loša, da bi me ponizio i obrukao. Nemam potrebu da se pomirim i pričam sa njim, zgazio me je kao ženu i povredio kad sam bila trudna - pričala je Aneli.

foto: Printscreen/Instagram

- Tvoja sestra je sad uverena da si shvatila kakav je on - dodala je Ivana Šopić.

- Ona me najbolje zna, ja nisam neko ko se vraća u odnose. Ovo je 100% ono što ja osećam, ugasio je sve u meni. Ljubav je izvađena iz mene, bila sam na operacionom stolu - dodala je Aneli.

foto: Printscreen

- Ne pada mi na pamet da bilo šta dodam. Samo bih da vidim dve osobe koje veruju u sve što ona priča. Nikad u životu više ne bih bio sa njom, mogu da pričaju šta god hoće. Ona je profesionalac - poručio je Janjuš.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

06:14 Janjuš diže Maju Marinković u nebesa