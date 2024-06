MAJA ZABILA NOŽ U LEĐA ANELI! Gledanje klipova izazvalo MUK za crnim stolom, cela kuća zanemela zbog jednog video snimka

Za vreme emisije "Gledanje snimaka" ukućanima je pušten klip na kom se vidi kako Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš flertuju. Naime, Janjuš je u šali ponudio svojoj bivšoj devojci da se njih dvoje venčaju kao Stanislav i Miona, zbog čega se ona zacrvenela i slatko nasmejala, pa onda počela da ga pecka.

Tu njenu reakciju su svi dočekali na "nož". Ukućani smatraju da je ispala glupa jer je Janjuševu šalu shvatila ozbiljno i dokazala da i dalje ima emocije prema njemu. Sa druge strane, cimeri su misle da nije trebala tako da reaguje, jer je nedavno izgladila odnose sa Aneli Ahmić, a ovim postupkom joj je samo dokazala da je sve taktički odradila.

- Meni su ovde oboje odvratni, on ima emocije prema Maji još uvek, ja sam videla kako on nju gleda. Mene su te stvari mučile i mnogo puta sam to prećutkivala i onda nekad kad bi prešao granicu, ja bih pukla, gde bi on rekao da sam ja bolesna. Ona mi isto ovde ispada kontradiktorna, njen osmeh govori sve, kao da je sve ono sa mnom radila zbog rijalitija. Ja opet da kažem ne gledam u Janjuša nego gledam njegove reakcije. To su sve Janjuševe taktike i ljudi sa malo mozga ga poznaju - rekla je Aneli.

- Ja i Maja smo u poslednje vreme u jako korektnim odnosima. Ona mi dobaci i pita šta da radi, pita me kako da se ponaša. Izgubio sam svoju ironiju i duhovitost. Ja sam nekada i namazan i objasnim neke stvari da nisu kakve se priča - rekao je Janjuš.

- Ovde je Janjuš u pravu, niti ima stav, niti ponašanje, kezi se kao budala živa. Ona osuđuje Mionu kako je seljančica. Za razliku od nje, Maja nema ni stav ni karakter. Janjuš je inteligentan čovek i nadmudrio ju je - rekao je Đedović.

- Pričaš jednu priču i onda se smeješ, ispadaš kao budala glupa - rekao je Stanislav.

- Ja kažem za klip da me on ne interesuje, baš me briga ko će šta da priča. Majčica je bio tu i video je da sam odbila tu ponudu za venčanje, šta ja treba da plačem. Ja to ne vidim kao poniženje, ja sam se nasmejala i šta sad, ja sam takva po prirodi i zaista nemam problema ni sa kim - rekla je Maja.

