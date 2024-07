ONE IMAJU NAJVEĆU ŠANSU DA POBEDE U ELITI: Aneli i Anita najveći favoriti da osvoje 100.000 €, a evo ko izlazi NAJBOGATIJI

Finiš završnice Elite je zakazan za 13. jul, a mnogi astrolozi već predviđaju glavne favorite eventualne pobednike, kao i to koji će parovi opstati nakon rijalitija, a koji će pukao zvečka čim zakorače u stvarni svet.

Numerološkinja Ivka otkrila je kako su naklonje ne zvezde kad su učesnici rijalitija u pitanju

foto: Printscreen Instagram

- Od prvog mesta ćemo početi, tesno je između Anita i Aneli, ali mislim da će da pobedi Aneli, to nije moja želja, već mislim da će pobediti ona, ima takve apsekte, ali i tako lepo je odigrala da može doći do pobede. Drugo mesto Anita, treće mesto, eventualno, Maja Marinković, četvrto Andelo Ranković, ali može da dođe do promene. Miona Jovanović i Nenad Aleksić Sa, možda, tu negde peto ili šesto. Dakle, Maja, Anita i Aneli - rekla je Ivka.

foto: Printscreen Pink

MIONA ĆE OD ŠA POBEĆI GLAVOM BEZ OBZIRA

Mnogi smatraju da će Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša posle turbulentnog odnosa u kući napolju nastaviti mirniji odnos, međutim, od toga nema ništa.

- Jezivo, zato što su potpuno nespojivi par! Neće ostati zajedno, neće ni tužiti baku i porodicu, on je totalno izgubio konce nad svojim životom, ali on to neće uraditi, kada bude kročio s imanja. Miona će od njega pobeći glavom bez obzira. Nenad je jako težak, ona je manipulatorka, ona njega ne voli. On je njoj bio putanjica do popularnosti i slave, ona voli starije muškarce, on je njoj bio simpa i ta putanjica do neke pesme, hita. Ali od tog posla nema ništa - kaže Ivka.

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printscreen/TV Pink

JANJUŠA STIGLA KARMA

Marko Janjušević Janjuš, koji je doživeo najveću tragediju tokom učešća u rijalitju, kada je izgubio mlađeg brata Mihajla, doživeo je i da ga žena u koju se zaljubio izmanipuliše i ostavi, a moguće je da se radi i o karmi.

- Klin se klinom izbija, on je bio najprilagodniji da se izmanipuliše, kao što je uradila Aneli s njim. Janjuš, uopšte, nije okej ove sezone, uspela je da ga navede da se zaljubi i ostavi ga. Izludela ga je njena gluma i laži, on se baš zaljubio, videla sam po numerologiji jer je ona njegov tip, nažalost, ništa od obostrane ljubavi - rekla je ona.

foto: Printscreen

MILICA I TERZA IZLAZE IZ RIJALITIJA NAJBOGATIJI

Milica Veličković i Borivoje Terzić Terza su napravili bebu u rijalitiju i to će po svemu sudeći biti najveće bogatstvo koje će izneti iz Bele kuće, iako mnogi misle da su zaslužili pobedu, ali brojevi baš nisu na njihovoj strani.

- Volela bih da pobedi Milica, samo iz razloga što je trudna, prosto kontam da ide i bebica i treba im novac i sve ostalo, ali ništa, najveće bogatstvo je ono u stomaku realno - tvrdi numerološkinja.

Podsetimo, nagradni fond Elite je najveći do sad koji je neki rijaliti imao - 250.000 evra, što znači da je prva nagrada 100.000 evra, a druga, treća i četvrta 50.000 evra.

kurir.rs/s.telegraf/republika

Bonus video:

06:14 Janjuš diže Maju Marinković u nebesa