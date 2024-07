JOŠ JEDNA BEBA U ELITI?! Učesnica tvrdi da je iste simptome imala i u prvoj trudnoći, a evo šta joj je dečko rekao

Anita Stanojlović sumnja da je trudna sa Anđelom Ranković.

Ona se poverila Slađi Lazić, te istakla da je slične simptome imala i kada je zatrudnela prvi put.

- Pred ulazas u šesticu radila sam obrve i kaže mi: "Ne verujem u to, ali žena mi je gledala u šolju i sve pogodila". Ja popijem kafu, pošaljem sliku i kaže mi sve što mi je bilo u glavu, za Bojana, za trudnoću, baš sve kako se desilo. Rekla mi je kroz dve godine ostaćeš trudna, to je bilo pre dve godine, rodićeš devojčicu. Dečko je stariji od tebe, njegovi će da te prihvate jer su gradski ljudi, on će da ti bude ruka spasa i izvući će te iz svih problema. Daće ti motivaciju da pokreneš biznis i kreneš na kurseve. To se još nije desilo, možda i jeste, našla sam njega, rekla je Anita.

- Ugojila si se, odjednom ti je faca čudna - rekla je Slađa.

- Nemoj da se blamiram da idem da radim testove. Ma jok... - smejala se Anita.

- Ti si non stop gladna, otekle su ti grudi - pričala je Slađa.

- Treba da dobijem za sedam dana. Anđelo mi je rekao da mi je porasla zadnjica, a ja sam mu rekla da mi je isto tako i dok sam bila trudna sa Aleksejom. Znam da nisam mogla u ovom periodu, jedino pre dva ili tri meseca - govorila je Stanojlovićeva.

Ostavila Matoru zbog Anđela

Podsetimo, Anita Stanojlović se pred ulazak u sedmu sezonu rijalitija udala za Jovanu Tomić Matoru u Crnoj Gori.

Njih dve su tamo napravile gala slavlje za prijatelje, a nakon ulaska u "Elitu" njihov odnos je pukao.

Anita je započela vezu sa Anđelom Ranković sa kojim je nekoliko puta raskidala tokom rijalitija.

