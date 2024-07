ANELI ZAPLAKALA ZBOG USPOMENA SA ASMINOM DURDŽIĆEM! Ahmićevu obuzele emocije: To je za mene bila ljubav!

Aneli Ahmić odgledala je snimak sačinjen od uspomena pre ulaska u rijaltii, a nakon što je videla bivšeg partnera Asmina Durdžića i ćerku Noru, potpuno se slomila, te umalo nije zaplakala.

- Drago mi je što sam videla kako sam ja u tim momentima lepo živela. To je za mene bila porodična ljubav, to što je on ispao go*no prema meni to ide na njegov odnos. Mi smo se zabavljali tokom celog braka i to je ono što je mene privuklo. Ovo je ništa kako smo mi živeli, nikad se nismo razdvajali i drago mi je što ovde vidim Noru kako je srećna - rekla je Aneli i dodala da zbog takvih momenata nikada nije želela da govori da je Asmin loš otac.

foto: Printscreen YT

- Baš tako, žao mi je i što sam neke stvari iznela. Ja sam prvi dan ovde iznela istinu, ja sam htela da iznesem da smo mi bili zajedno i u teškim situacijama, voleli smo se i on mene i ja njega i drago mi je što sam videla Noru u srećnim momentima. Ja sam kad sam ušla znala na šta je on spreman, jer pre mog ulaska slušala sam šta mi je pričao i govorio. Znala sam šta je u stanju da izgovori, ništa me ovde nije šokiralo, šta god je izneo ovde. To što mi je govorio da Nora nije njegovo dete nisam se iznenadila jer mi je to i preko poruka rekao, to je uradio da je mogao da se opravda Staniji. Niko pametan ne može da poveruje u to. Niko ne može da zna šta unutra meni stoji niti mogu do kraja da pokažem svoju bolu. Niko ne zna šta je u meni i koliko me to boli. Mama mi je govorila kako da se postavim kad dođe do toga, sve je meni izrečeno pre mog ulaska, tako da ništa novo ja ovde nisam očekivala - rekla je Aneli i potom otkrila kako joj izgleda ljubavna priča nje i Janjuša.

- Ova ljubav sa Janjušem mi izgleda tako fejk sa njegove strane, on je tako ironičan. Gadi mi se ovo da gledam, nijedan klip neću pogledati njega i Janjuša. Bilo je lepih trenutaka, ali zgadilo mi se. Kao muškarca sam ga prebolela, ali neke stvari me bole. Žao mi je što nisam iza sebe imala pravog muškarca. Ja sam žena lavica i muškarčina, uvek stanem iza svakog svog postupka. Sa svakim muškarcem sam bila muškarčina, žrtvovala se za njih. Vidim da Janjuš nije nimalo jak muškarac - rekla je Aneli.

