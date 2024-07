IVAN MARINKOVIĆ NAKON JELENINE PREVARE ZAPRETIO RAZVODOM! Priznao emocije prema ovoj učesnici: Sviđa mi se, prezgodna je!

Takmičari su izneli tvrdnje da je Jelena Marinković prevarila supruga Ivana Marinkovića sa Urošem Rajčićem, a on joj nije ostao dužan već je odmah progovorio o svojim emocijama prema Aneli Ahmić.

- Sviđa mi se Aneli, mislim da je lepa i zgodna devojka, ako Sneža to kaže istina je, stvarno mi se sviđa ona pošto je i moja žena našla drugog dečka - rekao je Ivan.

- Iskren je on sad, više puta je rekao kako sam zgodna, na svadbi je isto rekao da sam lepa i da želi da igra sa mnom, ne bih mnogo zbog Jelene pitala - rekla je Aneli koja nije moga da sakrije oduševljenje zbog Ivanovih reči.

- Jeste moj tip, ja bih poradio na njenom ponašanju i na elokventnosti, u razgovoru sa mnom bi to sve ispravila i mislim da bi se sve promenilo. Vidim da su još neke cvetale dok sam pričao tako da otvoren je konkurs. Kažu ko se bije taj se voli, tako da je sve moguće -rekao je Ivan.

- Pošto sam videla simpatije Rajačića prema Jeleni, šta on misli o tome, karma je kučka? -pitala je Sneža.

- Ja ne verujem u karmu jer sam pravoslavac, nisam znao da je Sneža bila obezbeđenje tada, sa Urošem planiram da porazgovaram i da pitam da li je namerno otišao u zatvor. Ako je sudbina ovakva bože moj, saznaćemo sve ubrzo, biće razvod vrlo brzo. Ja slušam da postoje prepucavanja između njih već mesecima, flert može da se desi bilo gde, ako je to istina ja ću priznati grešku i razvešću se. Ljudi su dovoljno upoznali Jelenu i ne znaju njenu prošlost kao ni ja i da žena dozvoli sebi da radi bilo šta sa Rajačićem. Ona je devet meseci bila sama napolju prošle godine i ja sam to prevazišao jer imam maksimalno poverenje u nju - rekao je Ivan.

Stefani iznela šok detalje

- Jelena je spavala kod mene u krevetu kada je Ivan bio u odabranima. Ona je meni rekla šta se dešava i da to zna Slađa Bošković i rekla mi je da se to dogodilo u zatvoru, da su bili intimni. Ja sam joj rekla da će sve to pući u jednom momentu, i rekla je da će se sve rešiti kada budu izašli napolje. Ja sam prenela poruku Urošu koju mu je Jelena napisala - rekla je Stefani tokom uživo programa nakon čega je Ivan najavio razvod.

